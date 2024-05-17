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Не Пугачева: в РФ нашли родственницу певицы, на которую очень похожа ее дочь Лиза

Алена Кюпели
17 мая 2024, 09:45
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В лживой России продолжают искать компрометирующие факты относительно Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Алла Пугачева
Алла Пугачева вместе с дочерью Лизой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

В террористической России, которая обстреливает всеми возможными способами мирную Украину нашли родственницу певицы Аллы Пугачевой, на которую как две капли воды похожа ее младшая дочь от Максима Галкина Лиза.

По информации пропагандистских СМИ, интернет-пользователи, которым не дает покоя позиция Аллы Пугачевой в войне России с Украиной нашли раритетное фото, на котором разглядели необычайную схожесть с самой близкой родственницей певицы и ее младшей дочерью.

Так, оказалось, что Лиза - точная копия своей бабушки и матери Максима Галкина Натальи Григорьевны. Как известно, женщина скончалась от тяжелого хронического заболевания в Израиле.

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Мать Максима Галкина Наталья
Мать Максима Галкина Наталья / Фото из сети
Лиза Галкина является копией своей бабушки
Лиза Галкина является копией своей бабушки / Фото из сети

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред писал, что Алла Пугачева вместе с семьей уехала из Израиля, полагается, что артистка готовилась к празднованию своего юбилея на Кипре.

А также предательница Лолита рассказала, что после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее.

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