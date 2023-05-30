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"Не подписала флаг и держалась в стороне": как Loreen вела себя на Евровидении

Анна Подгорная
30 мая 2023, 02:40
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Команда группы Tvorchi рассказала, какая атмосфера витала за кулисами Евровидения-2023.
Loreen, группа Tvorchi
Как Loreen вела себя на Евровдении-2023 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/loreenofficial, instagram.com/tvorchi_official

Победа шведской певицы Loreen на Евровидении-2023 не была неожиданной, и вызвала у поклонников конкурса множество вопросов. Участники отметили, что и до оглашения результатов артистка держалась подальше от остальных - демонстрируя то ли отстраненность, то ли превосходство.

Между остальными конкурсантами воцарились дружеские отношения. К примеру, многие поддержали идею о помощи украинским детям, родившимся преждевременно - участники Евровидения-2023 от Украины, группа Tvorchi, предложили им подписать флаг Украины, чтобы разыграть его на аукционе, а средства передать в благотворительную организацию.

Менеджер группы Tvorchi Юлия Могилюк в интервью для Obozrevatel подчеркнула, что отказ они получили разве что от Loreen, прежде так тепло отзывавшейся про Украину.

"Лорин, пожалуй, единственная участница из всех, с которой особого контакта у нас не было. Она держалась в стороне от всех, и единственная, кто отказала подписать флаг, который мы просили подписать участников, чтобы потом разыграть его на благотворительном аукционе на поддержку Украины. Зато свои подписи на флагах оставили Финляндия, Италия, Испания, Литва, Франция и другие", - рассказывает Могилюк.

Смотрите видео про самые яркие выступления украинских артистов на песенном конкурсе Евровидение:

Напомним на Евровидении-2023 на первом месте оказалась певица из Швеции Loreen. Она уже второй раз принесла своей стране победу на Евровидении. Однако публика была недовольна таким решением. Наибольшее количество голосов от телезрителей получил участник от Финляндии рэпер Käärijä.

Букмекеры пророчили украинской группе Tvorchi третье место, однако артисты заняли 6-е.

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