"Не плясала под чью-то дудку": Катерина Кухар раскрыла свою миссию

Катерина Кухар поделилась, в чем заключается ее жизненная миссия / УНИАН

Народная артистка Украины, прима-балерина киевского Национального академического театра оперы и балета Украины им. Тараса Шевченко Катерина Кухар поделилась, что никогда "не плясала под чью-то дудку" и никому не принадлежала.

Артистка на своей странице в Instagram поделилась, что за то время, пока она работала, в театре было семь художественных руководителей, и при этом ее положение оставалось неизменным.

Балерина отметила, что для нее главным является искусство, а миссия заключается в том, чтобы "строить, созидать и приумножать".

"…Мне чужды кланы, я не поддерживала ни одну политическую партию и комфортно себя чувствовала вне обстоятельств… Выбирая свободу, ты становишься суверенным государством в этой системе и в нем есть основная цель – глобальные благие намерения, а не личные мотивы", – добавила Кухар.

Артистка отметила, что имеет несколько ипостасей – женщина, жена, мама, артист, руководитель, учитель, и в каждой из них необходимо оставаться человеком, поскольку Земля круглая.

"…Я готова работать во благо… много, тяжело, качественно... Я всегда всего добивалась своим трудом и не изменю этому", – подчеркнула балерина.

Читайте такжеЕкатерина Кухар трогательно поздравила Александра Стоянова с днем рожденя стихомНапомним, Катерина Кухар родилась в Киеве 18 января 1982 года, в пять лет она начала заниматься балетом.

Кухар в 2012 году стала заслуженной артисткой Украины, а в 2018-м получила звание Народная артистка.

Балерина на протяжении нескольких сезонов была судьей популярного танцевального шоу – Танцы со звездами на телеканале 1+1.

Кухар замужем за своим коллегой – танцовщиком балета Александром Стояновым. У пары есть дочь Анастасия.

Шоу Танцы со звездами можно посмотреть на сайте 1+1 video.