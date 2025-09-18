"Не обязывает быть счастливой": Елена Кравец рассказала о своем состоянии

Кравец засияла так, как не было прежде.

https://stars.glavred.info/ne-obyazyvaet-byt-schastlivoy-elena-kravec-rasskazala-o-svoem-sostoyanii-10699232.html Ссылка скопирована

Елена Кравец сейчас - актриса поделилась свежими снимками / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Вкратце:

Елена Кравец поделилась новыми фото

Для них звезда примерила необычный образ

Украинская актриса Елена Кравец выбрала оригинальный способ встретить осень. Она приняла участие в необычной фотосессии, кадры которой появились в ее блоге в Instagram.

Пальто, слегка растрепанные волосы, голые плечи и загадочная улыбка - такой Кравец увидели поклонники. От новых снимков веет теплом, спокойствием и спокойной уверенностью.

видео дня

"Привет, моя осень. Я так ждала тебя. Твоя пасмурная погода – моя любимая. Она не обязывает быть счастливой...", - написала Елена. В комментариях фанаты артистки отмечают, что ее новый образ очаровывает и вдохновляет.

Елена Кравец сейчас - актриса поделилась свежими снимками / instagram.com/lennykravets

Елена Кравец сейчас - актриса поделилась свежими снимками / instagram.com/lennykravets

Елена Кравец сейчас - актриса поделилась свежими снимками / instagram.com/lennykravets

Елена Кравец сейчас - актриса поделилась свежими снимками / instagram.com/lennykravets

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как складывается личная жизнь Ольги Горбачевой после второго развода с музыкальным продюсером Юрием Никитиным. Она была инициатором этого разрыва.

Также украинский комик и шоумен Евгений Кошевой рассекретил особые отношения президента Украины Владимира Зеленского. Во время войны он поддерживает постоянную связь с родными.

Читайте также:

О персоне: Елена Кравец Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред