"Не обязывает быть счастливой": Елена Кравец рассказала о своем состоянии

Вкратце:
- Елена Кравец поделилась новыми фото
- Для них звезда примерила необычный образ
Украинская актриса Елена Кравец выбрала оригинальный способ встретить осень. Она приняла участие в необычной фотосессии, кадры которой появились в ее блоге в Instagram.
Пальто, слегка растрепанные волосы, голые плечи и загадочная улыбка - такой Кравец увидели поклонники. От новых снимков веет теплом, спокойствием и спокойной уверенностью.
"Привет, моя осень. Я так ждала тебя. Твоя пасмурная погода – моя любимая. Она не обязывает быть счастливой...", - написала Елена. В комментариях фанаты артистки отмечают, что ее новый образ очаровывает и вдохновляет.
О персоне: Елена Кравец
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
