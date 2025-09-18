Укр
"Не обязывает быть счастливой": Елена Кравец рассказала о своем состоянии

Анна Подгорная
18 сентября 2025, 16:25
143
Кравец засияла так, как не было прежде.
Елена Кравец
Елена Кравец сейчас - актриса поделилась свежими снимками

Вкратце:

  • Елена Кравец поделилась новыми фото
  • Для них звезда примерила необычный образ

Украинская актриса Елена Кравец выбрала оригинальный способ встретить осень. Она приняла участие в необычной фотосессии, кадры которой появились в ее блоге в Instagram.

Пальто, слегка растрепанные волосы, голые плечи и загадочная улыбка - такой Кравец увидели поклонники. От новых снимков веет теплом, спокойствием и спокойной уверенностью.

видео дня

"Привет, моя осень. Я так ждала тебя. Твоя пасмурная погода – моя любимая. Она не обязывает быть счастливой...", - написала Елена. В комментариях фанаты артистки отмечают, что ее новый образ очаровывает и вдохновляет.

Елена Кравец
Елена Кравец сейчас - актриса поделилась свежими снимками
Елена Кравец
Елена Кравец сейчас - актриса поделилась свежими снимками
Елена Кравец
Елена Кравец сейчас - актриса поделилась свежими снимками
Елена Кравец
Елена Кравец сейчас - актриса поделилась свежими снимками

О персоне: Елена Кравец

Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 сентября (обновляется)

