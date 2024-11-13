"Не обижайте родителей": куда пропала мама путинистки Наташи Королевой

Мама Наташи Королевой сейчас на гастролях.

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Людмила Порывай сейчас в РФ/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Вы узнаете:

Наташа Королева показала свою маму

Людмила Порывай пока остается в РФ

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но предала Украину и поддерживает террористическую политику Кремля, рассекретила, где сейчас находится ее мама Людмила Порывай.

Как стало известно из соцсетей предательницы, Порывай сейчас в Санкт-Петербурге вместе с дочерью.

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Королева показала, как ее мама играет на рояле, а певица стала подпевать под мелодию.

"Время с мамой бесценно! Никогда не обижайте родителей", — сообщила запроданка.

Отметим, Людмила Порывай уже долгое время живет в США, но недавно приехала в страну-террориста РФ, чтобы поздравить внука со свадьбой.

Мама Наташи Королевой в Санкт-Петербурге / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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