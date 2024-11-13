"Не обижайте родителей": куда пропала мама путинистки Наташи Королевой

Вы узнаете:
- Наташа Королева показала свою маму
- Людмила Порывай пока остается в РФ
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но предала Украину и поддерживает террористическую политику Кремля, рассекретила, где сейчас находится ее мама Людмила Порывай.
Как стало известно из соцсетей предательницы, Порывай сейчас в Санкт-Петербурге вместе с дочерью.
Королева показала, как ее мама играет на рояле, а певица стала подпевать под мелодию.
"Время с мамой бесценно! Никогда не обижайте родителей", — сообщила запроданка.
Отметим, Людмила Порывай уже долгое время живет в США, но недавно приехала в страну-террориста РФ, чтобы поздравить внука со свадьбой.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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