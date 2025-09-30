'Не может двигаться, плачет': сын Тимура Мирошниченко оказался в больнице

Маленький сын ведущего столкнулся с проблемами со здоровьем.

https://stars.glavred.info/ne-mozhet-dvigatsya-plachet-syn-timura-miroshnichenko-okazalsya-v-bolnice-10702613.html Ссылка скопирована

Тимур Мирошниченко рассказал о болезни сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тимур Мирошниченко

Вы узнаете:

Что случилось с сыном Тимура Мирошниченко

Как отреагировали родители

Сын украинского ведущего Тимура Мирошниченко напугал семью неожиданными проблемами со здоровьем. Пятилетний Марк пожаловался на резкую боль в шее, о чем рассказала в Instagram его мама Инна.

Супруга ведущего призналась, что мальчик среди ночи проснулся с плачем и не мог нормально двигаться из-за боли.

видео дня

"Кризисный менеджмент многодетного родительства. Марк проснулся с сильной болью в шее, не может двигаться, плачет", - написала Инна.

Сын Тимура Мирошниченко - проблемы со здоровьем / фото: instagram.com, Инна Мирошниченко

По словам Мирошниченко, чтобы отвезти сына в больницу, семье пришлось пройти настоящий "логистический квест". День был расписан поминутно: надо было одновременно организовать детей и выполнить рабочие дела.

"Нам всем надо идти, кому-то везти одну половину детей, кому-то другую. А потом день расписан, начинаются торги, чья работа важнее", - поделилась жена ведущего.

Сын Тимура Мирошниченко в больнице / фото: instagram.com, Инна Мирошниченко

Впрочем, многодетные родители быстро сориентировались и распределили обязанности так, чтобы Марк все же попал к врачу. В больницу с мальчиком поехала няня. После обследования ему назначили специальный бандаж.

Фотографией сына в медицинском ортезе поделился в Instagram и сам Тимур Мирошниченко.

Сын Тимура Мирошниченко в бандаже / фото: instagram.com, Тимур Мирошниченко

"Не спрашивайте", - лаконично подписал снимок ведущий.

Тимур Мирошниченко / инфографика: Главред

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известный ведущий Тимур Мирошниченко с женой временно ис чезли из публичной жизни. Позже блогер рассказала в Instagram, что они вместе с четырьмя детьми в июле отправились за границу на морской отдых.

Также жена украинского известного ведущего Тимура Мирошниченко Инна побывала с их приемной 9-летней дочерью в больнице. Как рассказала Мирошниченко в своих соцсетях, у Ангелины обнаружили тяжелую форму экзокринной недостаточности поджелудочной железы

Вас может заинтересовать:

О персоне: Инна Мирошниченко Инна Мирошниченко - украинский юрист и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двух биологических детей - Мию и Марко, и двух приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества об особенностях усыновления детей в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред