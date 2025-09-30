'Не может двигаться, плачет': сын Тимура Мирошниченко оказался в больнице

Вы узнаете:
- Что случилось с сыном Тимура Мирошниченко
- Как отреагировали родители
Сын украинского ведущего Тимура Мирошниченко напугал семью неожиданными проблемами со здоровьем. Пятилетний Марк пожаловался на резкую боль в шее, о чем рассказала в Instagram его мама Инна.
Супруга ведущего призналась, что мальчик среди ночи проснулся с плачем и не мог нормально двигаться из-за боли.
"Кризисный менеджмент многодетного родительства. Марк проснулся с сильной болью в шее, не может двигаться, плачет", - написала Инна.
По словам Мирошниченко, чтобы отвезти сына в больницу, семье пришлось пройти настоящий "логистический квест". День был расписан поминутно: надо было одновременно организовать детей и выполнить рабочие дела.
"Нам всем надо идти, кому-то везти одну половину детей, кому-то другую. А потом день расписан, начинаются торги, чья работа важнее", - поделилась жена ведущего.
Впрочем, многодетные родители быстро сориентировались и распределили обязанности так, чтобы Марк все же попал к врачу. В больницу с мальчиком поехала няня. После обследования ему назначили специальный бандаж.
Фотографией сына в медицинском ортезе поделился в Instagram и сам Тимур Мирошниченко.
"Не спрашивайте", - лаконично подписал снимок ведущий.
Ранее Главред сообщал, что известный ведущий Тимур Мирошниченко с женой временно ис чезли из публичной жизни. Позже блогер рассказала в Instagram, что они вместе с четырьмя детьми в июле отправились за границу на морской отдых.
Также жена украинского известного ведущего Тимура Мирошниченко Инна побывала с их приемной 9-летней дочерью в больнице. Как рассказала Мирошниченко в своих соцсетях, у Ангелины обнаружили тяжелую форму экзокринной недостаточности поджелудочной железы
О персоне: Инна Мирошниченко
Инна Мирошниченко - украинский юрист и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двух биологических детей - Мию и Марко, и двух приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества об особенностях усыновления детей в Украине.
