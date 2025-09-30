'Это ужасно': диагноз заставил Дорофееву сесть на жесткую диету

Наде Дорофеевой пришлось значительно ограничить свой рацион.

Надя Дорофеева села на диету / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Украинская певица Надя Дорофеева, известная своей идеальной фигурой, призналась, что сидит на жесткой диете. По словам артистки, она продиктована не желанием, а ее состоянием здоровья. Об этом Надя рассказала проекту "Ближе к звездам".

Дорофеева рассказала, что ей поставили диагноз, который заставил певицу полностью пересмотреть свое питание, а именно гиперчувствительность к глютену. Надя призналась, что ей очень трудно дается ограничение себя в любимых блюдах.

Надя Дорофеева - диагноз / фото: instagram.com, Надя Дорофеева

"Это ужасно! Безглютеновая диета - это ужас. Мне поставили непереносимость глютена, хотя я обожаю булочки, все, что связано с пастой, хлебом, пиццей. Я ем все! Я худенькая с детства, ну так сложилось. И тут меня сажают на эту диету... Очень сложно", - пожаловалась певица.

Однако очень скоро Надя увидела плюсы в новом подходе к питанию. По ее словам, значительно улучшилось состояние кожи. Кроме этого, фигурой певицы восхищается ее муж Миша Кацурин, который поддерживает любимую комплиментами.

Надя Дорофеева похвасталась фигурой / фото: instagram.com, Надя Дорофеева

"Через три месяца могу уже сказать, что я привыкла, кожа намного лучше. Мне даже муж мой говорит: "Что-то у тебя такой идеальный живот". Я говорю, что это, видимо, все моя диета. Он меня поддерживает всегда. Даже когда я могу объесться, он говорит, что все хорошо", - говорит певица.

Надя Дорофеева / инфографика: Главред

О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".

