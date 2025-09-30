'Это ужасно': диагноз заставил Дорофееву сесть на жесткую диету

Вы узнаете:
- На какую диету села Надя Дорофеева
- Почему ей это понадобилось
Украинская певица Надя Дорофеева, известная своей идеальной фигурой, призналась, что сидит на жесткой диете. По словам артистки, она продиктована не желанием, а ее состоянием здоровья. Об этом Надя рассказала проекту "Ближе к звездам".
Дорофеева рассказала, что ей поставили диагноз, который заставил певицу полностью пересмотреть свое питание, а именно гиперчувствительность к глютену. Надя призналась, что ей очень трудно дается ограничение себя в любимых блюдах.
"Это ужасно! Безглютеновая диета - это ужас. Мне поставили непереносимость глютена, хотя я обожаю булочки, все, что связано с пастой, хлебом, пиццей. Я ем все! Я худенькая с детства, ну так сложилось. И тут меня сажают на эту диету... Очень сложно", - пожаловалась певица.
Однако очень скоро Надя увидела плюсы в новом подходе к питанию. По ее словам, значительно улучшилось состояние кожи. Кроме этого, фигурой певицы восхищается ее муж Миша Кацурин, который поддерживает любимую комплиментами.
"Через три месяца могу уже сказать, что я привыкла, кожа намного лучше. Мне даже муж мой говорит: "Что-то у тебя такой идеальный живот". Я говорю, что это, видимо, все моя диета. Он меня поддерживает всегда. Даже когда я могу объесться, он говорит, что все хорошо", - говорит певица.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Надя Дорофеева поделилась своими чувствами перед началом осени. Певица была продуктивной в своей карьере, однако не имела достаточно времени чтобы провести его с семьей и близкими. Она отметила, имеет еще не выполненные летние желания.
Также во время выступления Дорофеевой Александр Усик ошеломил присутствующих своим танцем на сцене под песню "Смак-печаль". Напомним, что спортсмен уже демонстрировал свои танцевальные умения под песню "А я все плакала" на праздновании дня рождения дочери Елизаветы.
Вас может заинтересовать:
- "Он не один": Alyona Alyona призналась, почему не живет с бойфрендом в Киеве
- "Тяжелое время": муж Николь Кидман отказался жить с 58-летней актрисой
- Украинцы сами виноваты: известной украинской блогерше сообщили о подозрении
О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред