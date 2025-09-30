Укр
Украинцы сами виноваты: известной украинской блогерше сообщили о подозрении

Кристина Трохимчук
30 сентября 2025, 11:41
104
Блогершу Софию Стужук ждут проблемы с законом.
София Стужук
София Стужук получила подозрение / фото: t.me/sofia_stuzhuk_official

Вы узнаете:

  • Известной украинской блогерше сообщили о подозрении
  • Что сделала София Стужук

У известной блогерши Софии Стужук, которая заявляла, что украинцы сами виноваты в обстрелах террористической РФ, начались проблемы с законом. Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве заочно сообщили ей о подозрении в неуплате налогов. Информация про это появилась на официальном сайте ведомства.

Как сообщает пресс-служба БЭБ, Стужук задолжала государству свыше 11 миллионов гривен. Блогерша 5 лет занималась рекламой товаров в своих соцсетях, но не вносила информацию про доходы в свою декларацию. Интересно, что заинтересовались деятельностью Стужук сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые подали запрос в Госфинмониторинг, по результатам которого было возбуждено уголовное дело.

видео дня
София Стужук
София Стужук с мужем / фото: t.me/sofia_stuzhuk_official

София Стужук известна своими скандальными высказываниями. С начала полномасштабной агрессии она молчала про войну в Украине и продолжала работать российской аудиторией, в том числе рекламировала блогеров страны-агрессора. После удара ВСУ по Крымскому мосту Стужук опубликовала в своем Instagram скандальній текст, в котором вина за террористические удары РФ по мирным городам перекладывалась на украинцев.

София Стужук
София Стужук скандально высказалась про украинцев / фото: instagram.com, София Стужук

"Нельзя быть за мир и при этом безудержно радоваться смертям или разрушениям в других… значит, вы не за мир точно", – написала тогда блогерша.

Сама София Стужук назвала сообщение о том, что ее подозревают в уклонении от уплаты налогов, попыткой ее дискредитировать. Она записала обращение, где заявила, что никакого официального сообщения о подозрении не получала.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что блогерша София Стужук наконец-то высказала свою позицию по поводу войны. По ее словам, сейчас против нее "несется" и развернулась целая информационная кампания, но она все еще не хочет обсуждать политику, но напомнила, что в первые дни войны признала нападение РФ на Украину.

Также певица Анна Седокова, вечно беременная блогерша София Стужук, певицы Анна Асти и Марув и молчунья Лиза Ющенко удивили своими схожими лицами. Из-за увлечения косметологическими процедурами, предательницы Украины стали схожи как две капли воды.

О персоне: София Стужук

Стужук София — блогерша, инфлюэнсер, бизнес-леди, сообщает my.ua. София транслирует в сети свою жизнь, ее основные темы — лайфстайл, отношения, здоровье. Однако специфика освещения последней темы у блогера заключается в том, что она часто критикует доказательную медицину, выступая за нетрадиционные методы. За это блогершу часто критикуют в Сети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
