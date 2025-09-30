"Трудное время": муж Николь Кидман отказался жить с 58-летней актрисой

Кит Урбан приобрел новое жилье в Нэшвилле, где и живет сейчас.

Николь Кидман и Кит Урбан разводятся после 19 лет брака / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Кратко:

Пара живет отдельно с начала лета

Инициатором завершения отношений стал Кит Урбан

Знаменитая голливудская актриса Николь Кидман разводится с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака. Об этом пишет издание TMZ.

Отмечается, что пара уже живет отдельно с начала лета. Поговаривают, что кантри-певец приобрел новое жилье в Нэшвилле, где и живет сейчас.

"Николь заботится об их двух детях и держит семью в это трудное время с тех пор, как Кита нет рядом", - отмечают инсайдеры.

Также, по слухам, инициатором завершения отношений стал Урбан. Сама же 58-летняя актриса пыталась спасти их брак, но не смогла. Что стало причиной развода - пока неизвестно. Экс-влюбленные официально не комментируют свою личную жизнь.

К слову, Николь и Кит познакомились в 2005 году на G'Day LA. Через год пара сыграла свадьбу. Позже у них родилась общая дочь Санди. В 2008 году супруги с помощью суррогатного материнства стали родителями во второй раз. У них появилась дочь Фейт.

Кстати, у Кидман также есть двое приемных детей Изабелла Джейн Кидман-Круз и Коннор Энтони Круз, которых она усыновила в браке с актером Томом Крузом.

