"Трудное время": муж Николь Кидман отказался жить с 58-летней актрисой

Кратко:
- Пара живет отдельно с начала лета
- Инициатором завершения отношений стал Кит Урбан
Знаменитая голливудская актриса Николь Кидман разводится с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака. Об этом пишет издание TMZ.
Отмечается, что пара уже живет отдельно с начала лета. Поговаривают, что кантри-певец приобрел новое жилье в Нэшвилле, где и живет сейчас.
"Николь заботится об их двух детях и держит семью в это трудное время с тех пор, как Кита нет рядом", - отмечают инсайдеры.
Также, по слухам, инициатором завершения отношений стал Урбан. Сама же 58-летняя актриса пыталась спасти их брак, но не смогла. Что стало причиной развода - пока неизвестно. Экс-влюбленные официально не комментируют свою личную жизнь.
К слову, Николь и Кит познакомились в 2005 году на G'Day LA. Через год пара сыграла свадьбу. Позже у них родилась общая дочь Санди. В 2008 году супруги с помощью суррогатного материнства стали родителями во второй раз. У них появилась дочь Фейт.
Кстати, у Кидман также есть двое приемных детей Изабелла Джейн Кидман-Круз и Коннор Энтони Круз, которых она усыновила в браке с актером Томом Крузом.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинская известная актриса Ольга Сумская, которую считают одной из самых красивых актрис Украины, сделала признание о восприятии своего возраста и внешности. Она хочет вернуть былую роскошную фигуру и похудеть на 15 килограммов.
Рэперша Alyona Alyona впервые за долгое время поделилась подробностями личной жизни. Она рассказала об отношениях со своим бойфрендом и призналась, почему они не живут вместе в Киеве.
Вас может заинтересовать:
- Николь Кидман стала жертвой злоумышленников - что произошло со звездой
- "Дала жару": Николь Кидман в черном боди ошарашила стройной фигурой
- Сняла парик: 58-летняя Николь Кидман показала себя во всей красе
О персоне: Николь Кидман
Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред