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"Не могла встать минут 15": Камалия раскрыла подробности своей жуткой травмы

Анна Подгорная
18 июня 2023, 19:59 обновлено 18 июня, 20:04
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Певица Камалия получила сложно прогнозируемое повреждение, которое пыталась скрыть.
Камалия
Камалия повредила ребра после падения с велосипеда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия продолжает свои выступления и деловые поездки, однако лишь недавно стало известно, что делает она это, превозмогая жуткую боль. На днях она сильно ушиблась, но к врачу сазу обращаться не стала.

По словам самой артистки, ей было стыдно признаться в своей неловкости. Однако очень быстро боль стала нестерпимой, и она обратилась к врачу. Свой диагноз она раскрыла в эксклюзивном комментарии для ТСН.

Сперва Камалия прояснила обстоятельствах, при которых получила травму: "Я ехала, снимала видео для ТікТок, и в это время выезжала машина из поворота. А я до этого была в трех авариях, я очень боюсь машин и у меня сработал инстинкт, я резко затормозила, но слишком быстро. Я упала на асфальт, проехалась просто, ровер упал на меня, прямо на грудь. Я не могла встать минут 15. Сразу вокруг собрали люди - кто со льдом, кто с обезболивающими. Я еще и на коня села через час после падения, но уже с коня слезть не смогла".

Затем артистка рассказала, что удар пришелся на ребра, из-за чего хрупкая кость травмировалась. Кроме того певице приходится маскировать жуткие гематомы на теле.

"Сейчас дальше прохожу обследование. У меня трещина в ребре и смещение ребра. Не знаю, что будет дальше, потому что там очень много всего. У меня на ноге огромный синяк, который мне гримировали во время выступления, потому что он такой синий. Колени точно также. Я едва добралась до Украины, вообще не знаю, как. Я неделю не спала, потому что не могла найти себе место, чтобы оно не болело. Но сейчас уже немного лучше", - рассказала Камалия.

Смотрите видео про Камалию, в котором певица поделилась подробностями личного кризиса:

Ранее в неизлечимой болезни призналась австралийская певица Sia - артистка страдает расстройством нервной системы аутистического спектра. Основываясь на собственном опыте она даже сняла фильм "Музыка", который был номинирован на Золотой глобус.

Также о проблемах со здоровьем у Виктора Павлика сообщила его жена и концертный директор Екатерина Репяхова. Старая травма артиста дала о себе знать, и теперь ему необходимо сложное лечение.

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