'Не могла уснуть': Джамала высказалась о заочном аресте в РФ

Исполнительница чувствует себя в двух параллельных мирах: один, куда все мы направляемся, а другой - в котором не хотим быть.

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Джамала отреагировала на заочный арест в России / Коллаж: Гавред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала выразила свое удивление и беспокойство после сообщения о заочном аресте в России. В своем Instagram, она поделилась впечатлениями об этой неожиданной новости.

Певица не понимает, почему именно она стала объектом таких мероприятий со стороны России среди многих украинских артистов. Она подчеркнула, что все украинские звезды публично осуждают преступления оккупантов в Украине, однако не всех обвиняют в распространении "фейков".

"Не могла уснуть этой ночью, все думала, почему именно я? Мы же все украинцы постим, ездим, собираем, говорим и делаем все возможное. Почему же именно я? Возможно, их ужасает влияние, география стран и платформы, которые доступны мне благодаря моей музыке", - рассказала артистка. видео дня

Джамала сказала, что сначала не заметила эти новости, поскольку находилась на съемках новогоднего проекта. Сейчас артистка беспокоится о своей безопасности и изучает, как заочный арест и объявление в международный розыск повлияют на ее жизнь.

"Утром я была на съемках телевизионного проекта, посвященного Рождеству, для которого готовила специально колядку, выбирала, работала над аранжировкой, была полностью погружена в творческий процесс... и уже на вечер узнаю такие новости. Я пока не знаю всех деталей относительно реальной угрозы для моей безопасности, буду узнавать", - сказала Джамала.

Она обратила внимание на то, что заочный арест - это напоминание о том, что Россия является террористической страной, совершающей преступления на глазах у всего мира. Сейчас певица чувствует себя в двух параллельных мирах.

"Пусть это станет напоминанием именно об этих событиях и доказательством российского произвола и невежества на глазах у всего мира. Я публичное лицо, певица, но в то же время просто женщина, дочь, жена и мама, которая сейчас будто в двух параллельных мирах: один, куда все мы направляемся, а другой - в котором не хотим быть", - добавила артистка.

Заочный арест Джамалы

Напомним, суд в России заочно арестовал Джамалу. Заочный арест украинской и крымскотатарской певицы Джамалы состоялся в Москве. Ее обвиняют в деле, связанном с "фейками" о действиях российской оккупационной армии.

Также в своем интервью для Sky News, артистка поделилась, что сообщение о ее розыске не удивило ее лично, но вызывало страх у близких. Поэтому певица волнует за родных.

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