"Не хотела делиться новостями, стеснялась": певица Камалия загремела в больницу

Неосторожность Камалии примела к тому, что ее грядущее выступление оказалось под угрозой срыва.

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Камалия попала в больницу после падения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия планировала выступление на музыкальной премии YUNA, которая состоится 16 июня, однако теперь ее номер оказался под угрозой. Артистка призналась, что страдает от сильной боли, причину которой врачи пока не выяснили.

На своей странице в Instagram она показала фото из больницы на фоне аппарата МРТ. Оказалось, что на днях, во время велопрогулки с детьми, Камалия упала и сильно ушиблась.

Артистка сперва отнеслась к этому несерьезно - поболит и перестанет, с кем не бывает! Однако боль усилилась, и ей пришлось обращаться за помощью. Пока прогнозы медиков туманны, но Камалия не уверена, что в ближайшее время сможет выйти на сцену.

видео дня

"Не хотела делиться новостями, стеснялась… в свои 46 упала с велосипеда, снимая видео на телефон. Думала, просто ушиб, но боль никуда не исчезла, а только усилилась. Возможен перелом ребра. Приехала на МРТ и КТ. А уже в пятницу премия YUNA, и для меня было очень важно и ответственно подготовиться к выступлению. Теперь не знаю, как все будет… Прошу вас, друзья, будьте осторожны, особенно когда снимаете видео", - подписала снимок певица.

Камалия попала в больницу после падения / instagram.com/kamaliyaofficial

Ранее в неизлечимой болезни призналась австралийская певица Sia - артистка страдает расстройством нервной системы аутистического спектра. Основываясь на собственном опыте она даже сняла фильм "Музыка", который был номинирован на Золотой глобус.

Также о проблемах со здоровьем у Виктора Павлика сообщила его жена и концертный директор Екатерина Репяхова. Старая травма артиста дала о себе знать, и теперь ему необходимо сложное лечение.

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