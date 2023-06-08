Называет войну "специальной военной операцией": сын Повалий "переобулся"

Таисия Повалий продолжает пресмыкаться перед страной-оккупантом, но теперь к ней присоединился ее единственный сыночка.

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Денис Повалий опозорился пропагандистскими нарративами / instagram.com/den_povaliy

Сын певицы-запроданки Таисии Повалий Денис Повалий поддерживает иммидж патриота с проукраинскими взглядами, даже называет себя украинским артистом и беженцем в Испании.

Тем не менее за маму заступается, а его рассуждения о войне только наталкивают на мысль о том, что Повалий вслед за мамой уверовал в российскую пропаганду, которую пытается маскировать под искреннюю любовь к Украине и ко всему украинскому.

За Денисом тянется достаточно длинный шлейф позорных высказываний, которые собрал воедино в своей новостном шоу Слава Демин. Получилась весьма неприятная картинка.

"Денис утверждает, что российское вторжение было "искусственно спровоцировано из-за распределения украинцев по языковому принципу на "своих" и "чужих", а также из-за Майдана и срыва георгиевской ленты. Кстати войну Дениска называет "специальной военной операцией", и признается, что с 23 на 24 февраля выступал на первом пропагандистском канале. Повалий говорит, что может и не вышел бы на сцену в тот вечер, но он должен был выступать с авторской песней, которую ему ну очень хотелось спеть. И в завершение: как-то Денис написал у себя на странице очень циничные слова, мол "нужен мир, друзья, а не смерть врагам", - перечислил "заслуги" единственного отпрыска Повалий Демин.

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Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, запроданка захотела говорить лишь с росСМИ, а о войне на ее родине она даже не заикнулась.

Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом Игорем Лихутой.

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