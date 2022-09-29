Названа официальная причина смерти Елизаветы II - чем болела королева

Национальный реестр рождений, смертей и браков Шотландии опубликовал свидетельство о смерти Елизаветы II.
Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. После смерти ее мужа, принца Филиппа Эдинбургского в апреле 2021 года, здоровье монархини заметно пошатнулось.
Она умерла в своем шотландском замке Балморал, в присутствии медиков и единственной дочери, королевской принцессы Анны. Британское издание The Telegraph спустя 21 день после кончины монархини опубликовало свидетельство о ее смерти.
До этого причина смерти Елизаветы II не разглашалась. Официальный документ был получен и подписан принцессой Анной 26 сентября.
Бумага гласит, что Элизабет Александра Мэри Виндзор умерла в замке Балморал, деревня Баллатер, округ Абердиншир в Шотландии, в возрасте 96 лет 4 месяцев и 21 дня из-за преклонного возраста. Смерть наступила 8 сентября в 15:10 по местному времени.
Умерла Елизавета II
8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.
"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.
С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.
По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2021 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.
Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.
До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.
Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.
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