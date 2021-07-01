Назвали дату съемок фильма Бессмертная Гвардия 2

Бессмертная Гвардия 2 / Netflix

Компания Netflix уже готовится к съемкам нового фильма из вселенной Бессмертной Гвардии. Первый фильм по комиксам получил значительный отклик от зрителей, и киновселенную расширили до 3 фильмов.

Как сообщила Шарлиз Терон в разговоре с Variety, съемки второй части фильма начнутся в 2022 году.

Кроме того, актриса подтвердила, что в фильме подтвердили участие Марван Керзари и Люк Маринелли, играющие гейскую пару мусульманина и крестоносца.Читайте такжеБессмертная Гвардия 2020 - живи, чтобы умереть

Сюжет пока что неизвестен, но в конце первого фильма в сцене после титров показали, что пробудилась бывшая участница группы Бессмертная Гвардия, которая была погребена в морской пучине из-за своего безумия.

Бессмертная Гвардия - кадр из фильма / Netflix

Первый фильм вышел на Netflix летом 2020 года, и за месяц его посмотрели в 78 миллионах аккаунтов Netflix.

Ранее, постановщица Джина Принс-Байтвуд сообщила, что при положительном отклике аудитории Бессмертную Гвардию планируют сделать трилогией.