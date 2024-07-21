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Назло сплетням: Маша Ефросинина показала момент счастья с мужем

Анна Подгорная
21 июля 2024, 22:26
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Пока различные СМИ "разводят" Хромаева и Ефросинину, супруги стараются жить свою лучшую жизнь.
Маша Ефросинина, Тимур Хромаев
Маша Ефросинина новости - Маша Ефросинина показала свидание с Тимуром Хромаевым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая и общественный деятель Маша Ефросинина разделяет судьбу многих украинских женщин - ее муж Тимур Хромаев ушел на фронт, и встречи с возлюбленным сейчас очень редки. Поэтому каждое свидание с ним для Ефросининой становится чем-то особенным.

Так в своем блоге в Instagram ведущая поделилась снимком с Хромаевым. На черно-белом фото муж и жена деликатно обнимают друг друга за талию и счастливо улыбаются.

Увидеться с мужем Ефросининой удалось во Львове. Вместе пара посетила вечер, посвященный открытию отделений центра реабилитации, протезирования и реконструктивной хирургии для пострадавших от войны.

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"Это одно из наших редких свиданий с мужем... Вечером на встрече с друзьями. Счастлива, что мы с Тимуром не теряем умение радоваться", - подписала снимок Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина, Тимур Хромаев
Маша Ефросинина новости - Маша Ефросинина показала свидание с Тимуром Хромаевым / instagram.com/mashaefrosinina

Кто такая Маша Ефросинина?

Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

инфографика ефросинина
Кто такая Маша Ефросинина / инфографика: Главред

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