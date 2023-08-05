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Назло хейтерам: Галкин показал любимую Пугачеву в роскошном образе

Анна Подгорная
5 августа 2023, 14:34 обновлено 5 августа, 14:34
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Примадонна является практически ровесницей оригинальной Барби, поэтому ее стиль певице очень к лицу.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Максим Галкин показал Аллу Пугачеву в свежем барби-образе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

На музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, который состоялся на прошлых выходных, среди почетных гостей были Алла Пугачева и Максим Галкин. Образы Примадонны уже неделю не дают желтой прессе страны-оккупанта покоя - они публикуют ее самые неудачные кадры, и всячески глумятся над ее внешним видом.

Пугачева не скрывает, что молодого вида в свои благородные 74 года она достигла путем пластических операций и косметологических процедур. Более того - они имеют прекрасный результат, ведь даже на домашних кадрах ей удается выглядеть очень свежо.

Так, сегодня Галкин на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором резвятся его с Пугачевой дети Лиза и Гарри, а также дочь Кристины Орбакайте Клава. Все трое набирали водой воздушные шары и лопали их с криками и хохотом.

видео дня

В кадр попала и изумленная Алла Борисовна, которую игра детей немало удивила. Одета Примадонна была в трендовом стиле барби - в белую блузу и мягкий розовый джемпер, крупное серебристое ожерелье и круглые солнцезащитные очки, которые покоились на цепочке на ее груди.

Также Пугачева сделала легкий макияж, а волосы собрала в непринужденный пучок на темечке. Светлые тона, которые в последнее время она все чаще выбирает, омолодили образ певицы.

Алла Пугачева
Максим Галкин показал Аллу Пугачеву в свежем барби-образе / instagram.com/maxgalkinru

Ранее певица Лолита внезапно выдала тираду про Пугачеву - Милявская заступилась за Примадонну перед теми, кто обвиняет ее в разрушении карьеры многих молодых талантов.

Также "Усатый нянь" Сергей Проханов рассказал правду про здоровье Аллы Пугачевой. Вместе артисты лежали в больнице, когда певица проходила сложную операцию на сердце.

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