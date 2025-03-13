Навсегда: эксперт раскрыл слова Кейт Миддлтон после расставания с Уильямом

Королевский эксперт вспомнил разговор с Кейт Миддлтон о расставании с Уильямом.

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Кейт Миддлтон расставалась с принцем Уильямом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Впервые за два года Кейт Миддлтон и ее свекор король Чарльз посетили службу в Вестминстерском аббатстве после длительного лечения от рака. И именно принцесса, а не монарх, была изображена на первых страницах газет на следующий день.

Так же, как покойная королева Елизавета, которая выделялась из толпы яркими цветами, которые она носила, Кэтрин все чаще носит яркие и элегантные наряды одного цвета, которые подчеркивают ее важность для королевской семьи, пишет The Daily Mail.

Камилла — королева, но Кэтрин ясно дает понять, что она готова взять на себя эту роль, когда придет ее время.

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Ее впечатляющее появление на этой неделе заставило королевского эксперта Ричарда Эдена вспомнить первый момент встречи с Кейт.

Кейт и Уильям когда-то расставались ç. / İnstagram/The Prince and Princess of Wales

Это было на вечеринке по случаю запуска биографии Саймона Себага Монтефиоре "Молодой Сталин" в 2007 году, когда Кэтрин ненадолго рассталась с принцем Уильямом.

"Кэтрин, которой тогда было 25 лет, посетила мероприятие со своей сестрой Пиппой Миддлтон и пообщалась со мной в группе с невесткой Себэга Монтефиоре, телеведущей Тарой Палмер-Томкинсон, которая, к сожалению, умерла десятилетие спустя в возрасте 45 лет. Тара, дочь двух самых близких друзей короля Карла, Чарльза и Патти Палмер-Томкинсон, знала принца Уильяма с тех пор, как он был маленьким мальчиком, и не стеснялась говорить о нем с Кэтрин на вечеринке в ювелирном магазине Asprey в Мейфэре", - говорит эксперт.

Кейт и Уильям - любимцы британцев / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

По словам Ричарда, Тара, как обычно, сразу перешла к тому, что все хотели знать: давний разрыв Кэтрин с Уильямом. Разрыв был большой историей, так как о нем стало известно несколько месяцев назад.

"Как у тебя дела?" — спросила ее Тара.

Кэтрин ответила: "Прекрасно" и начала краснеть.

"Это, должно быть, так тяжело..." — настаивала Тара.

"Правда, все нормально", — твердо, хотя и неловко, ответила Кэтрин.

Она ясно дала понять языком тела, что не хочет обсуждать эту тему, и разговор быстро перешел на более приятные и менее напряженные темы.

принц Уильям, Кейт Миддлтон / instagram.com/princeandprincessofwales

"В то время Кэтрин считалась тусовщицей-подружкой Уильяма, но моя первая встреча с ней показала мне, что она крепкий орешек, и никто не позволит заставить ее сказать то, чего она не хочет говорить, даже близкий друг королевской семьи", - говорит он.

Позже он также добавил, что именно эта первая встреча изменила его отношение к Кэтрин навсегда.

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