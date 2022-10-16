Наука определила саму красивую женщину в мире в 2022 году

Джоди Комер признали самой красивой женщиной / instagram.com/jodiemcomer

29-летняя британская актриса Джоди Комер, известная по главной роли в сериале Убивая Еву, была названа самой красивой женщиной в мире согласно принципам золотого сечения.

Золотое сечение представляет собой соотношение, в котором отношения отдельных частей предмета и каждой его части к целому равны. Принципом золотого сечения пользовались древние египтяне при возведении своих пирамид, Иоганн Себастьян Бах, когда сочинял музыку, а также Леонардо да Винчи в написании своих картин. Древние греки считали золотое сечение мерилом физического совершенства.

Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва провел исследование, в котором изучал пропорции лица популярных женщин-знаменитостей. Так, в пятерку самых красивых женщин Де Сильва определил Зендею (ее лицо соответствует золотому сечению на 94.37%), Беллу Хадид (94.35%), Бейонсе (92.44%) и Ариану Гранде (91.81%).

Первое место, с совпадением в рекордные в 94.25%, заняла, по мнению пластического хирурга, Джоди Комер.

В прошлом году доктор Джулиан Де Сильва определил самого красивого актера-мужчину по принципам золотого сечения. Им оказался Роберт Паттинсон - 92.15%.

Ранее звезда Playboy и волонтерка Даша Астафьева оголила сочные прелести в леопардовом корсете - фанаты сравнили чувственную красоту певицы с Атлантическим океаном.

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