Наташа Королева призналась в своей неспособности иметь детей

Певица Наташа Королева призналась в своих проблемах.

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Наташа Королева больше не смогла иметь детей / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/tarzan_official

Некогда украинка, а ныне предательница Украины и фанатка Путина, российская певица Наташа Королева сделала неожиданное признание в своем последнем интервью, которое она дала в программе Наталье Подольской.

Отвечая на вопросы ведущей о том, как она строила отношения со своим мужем-путинистом, стриптизером по кличке Тарзан, Королева призналась, что переспала с ним прямо на первом свидании.

По ее словам, когда она поняла, что Тарзан позвал ее вовсе не для того, чтобы попить чаю, она сделала ему заказ на ребенка. "Беременность не была запланированной. Я приехала в гости к своему будущему супругу и поняла, что он сделал все, чтобы я осталась. Чтобы как-то оправдать эту неловкую ситуацию, я ему сказала: "Хочу мальчика". Я прям конкретно заказала", — рассказала она.

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Кто такая Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

После ее фразы Тарзан засмущался, но все же исполнил желание возлюбленной, вспомнила певица.

"Он, конечно, опешил, но решил не сбивать волну и в итоге заказ исполнил четко. Прям с первого свидания все получилось", — добавила она.

Позже Королева призналась в своей женской несостоятельности. По ее словам, после этого она много раз делала Тарзану заказы на детей, но у них ничего не вышло.

Наташа Королева - последние новости по теме

Напомним, предательница Украины Наташа Королева уличила своего супруга Тарзана в неверности после того, как из их дома пропала огромная сумма денег и драгоценности.

А также известный российский шоумен рассказал, почему Королева поддерживает "мужа-идиота с двумя извилинами в голове".

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