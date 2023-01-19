"Наташа, хватит уже кушать": Королева удивила россиян внешним видом

Россияне в Сети удивились внешним видом Королевой и указали на минусы в ее внешности.

Королева / peopletalk.ru

Певица Наташа Королева, которая активно поддерживает политику диктатора Путина и войну в Украине, совершенно случайно засветила лишнее в Сети.

Королева опубликовала ролик с мероприятия, нарядившись в ультрамодное платье.

Певица нанесла яркий макияж, но испортила кадр одна деталь.

В один момент она прижалась к своему сыну Архипу, держа в руках бокал с игристым вином. Недостатки певицы оказались не скрыты от посторонних глаз. Публика смогла лицезреть, что стало с бюстом бывшей жены Игоря Николаева.

Россияне в Сети удивились внешним видом Королевой и указали на минусы в ее внешности.

"Что случилось с ее грудью? Она действительно куда-то убежала", "Это что, морщины?", "Наташа, хватит уже кушать, срочно на диету, вы же умеете приводить себя в форму", - отреагировали на видеоролик люди.

Наташа Королева / соцсети

Стоит отметить, что мама Наташи Королевой Людмила Порывай сейчас проживает в США. Она поддержала свою родную Украину и раскритиковала своего зятя Тарзана, который поддержал войну в Украине и политику диктатора Путина.

Напомним, ранее мама певицы Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык.

Людмила Порывай встретилась с Билык и певица высказалась грубо в адрес путиниста Сергея Глушко, который яро поддерживает террор президента РФ и войну в Украине.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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