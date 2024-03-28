Наталья Сумская рассказала, как цыганка нагадала ее маме ребенка

В новом сериале "Только живи" актриса сыграет целительницу, и рассказала о мистическом в своей жизни.

https://stars.glavred.info/natalya-sumskaya-rasskazala-kak-cyganka-nagadala-ee-mame-rebenka-10553636.html Ссылка скопирована

Сериал "Только живи" - Наталья Сумская дала интервью 1+1 / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Уже в эту субботу, 30 марта, в 19:00 на 1+1 Украина состоится премьера сериала "Только живи". Это история о парне, у которого война забрала все, но помогла найти новое призвание, любовь и научила понимать, что на самом деле ценно. В сериале снялись известные украинские актеры Максим Самчик, Григорий Бокланов, Дарья Творонович. К касту также присоединилась Наталья Сумская. В "Только живи" зрители увидят Народную артистку Украины в роли целительницы бабы Нади, которая помогает военным.

В эксклюзивном интервью для сайта 1+1 Наталья Сумская рассказала, что сама не очень обращает внимание на всевозможные знаки и суеверия, потому что нет на это времени.

"Во все времена среди людей обязательно были прозорливцы, прорицатели, вещуны, мольфары - называют их по-всякому. Например, в поэме Леси Украинки "Кассандра" главная героиня до такой степени видела будущее, что ей самой было тяжело нести этот крест. В конце концов не все хотят знать свой жизненный путь наперед. В киноленте "Черный ворон" по роману Василия Шкляра я играла Явдоху, предсказательницу, целительницу, помощницу повстанцев. В память об этой работе имею награду "Золота дзиґа".

видео дня

Сериал "Только живи" - Наталья Сумская дала интервью 1+1 / Пресс-служба

Впрочем, в жизни актрисы была история, что ее маме предсказали рождение дочери.

"Как это бывает со многими - встречаешь цыганку и хочешь или нет, а должен слушать ее разглагольствования. Моя мать тогда была как раз беременна. Гадалка быстро угадала, что будет именно девочка, и что придет на свет Божий именно в воскресенье - так и произошло. Это было на Киевщине, в мамином селе", - поделилась Наталья Сумская.

В эксклюзивном интервью актриса рассказала о развитии культуры во время войны и работе над сериалом "Только живи". Стоит отметить, кроме любимых актеров, также в съемках военных сцен были задействованы профессиональные военные. На съемочной площадке работали военные консультанты, среди которых инструктор из Азова.

Напомним, по сюжету молодой режиссер Витька мечтает снять крутое кино и попасть на красные дорожки международных фестивалей. Но все планы разрушает полномасштабное вторжение, и теперь ему приходится пересмотреть свои ценности. Незадолго до событий он встречает активистку Олексу, в которую влюбляется. Девушка отправляется на фронт, и в ее поисках Витька сначала начинает занимается волонтерством, а затем оказывается в составе отряда украинского командира Чумака. Здесь он овладевает новыми навыками: от держания оружия до управления дроном, и становится участником важной операции, которая расставляет точки над "і" в давнем противостоянии украинского и российского офицеров.

Сериал "Только живи" снят по заказу государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (ГП "МПИУ").

Не пропустите премьеру сериала "Только живи" уже в эту субботу в 19:00 на 1+1 Украина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред