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Настя Каменских вышла на связь после скандала с Потапом и показала свое лицо

Элина Чигис
29 января 2025, 06:00
903
Настя Каменских продолжает жить в Киеве.
Настя Каменских
Настя Каменских показалась в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

  • Настя Каменских показала, как она сейчас выглядит
  • Певица молчит о скандальном поступке мужа-беглеца

Украинская известная певица Настя Каменских, которая сначала уехала строить свою карьеру за границу в 2022 году вместе с мужем Потапом, уже год, как вернулась в Киев.

Отметим, Потап так и остался за границей, где постоянно попадает в скандалы.

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Недавно он представил свой новый псевдоним Slavic Balagan и назвал себя "артистом Восточной Европы". Также он на днях предлагал прохожим продегустировать водку.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских никак не прокомментировала выходку мужа и опубликовала фото, на котором показалась в автомобиле. Она сфотографировала себя крупным планом, показав, как сейчас выглядит.

Настя Каменских - как выглядит
Настя Каменских - как выглядит / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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Кто такая Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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