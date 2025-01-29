Настя Каменских вышла на связь после скандала с Потапом и показала свое лицо

Кратко:
- Настя Каменских показала, как она сейчас выглядит
- Певица молчит о скандальном поступке мужа-беглеца
Украинская известная певица Настя Каменских, которая сначала уехала строить свою карьеру за границу в 2022 году вместе с мужем Потапом, уже год, как вернулась в Киев.
Отметим, Потап так и остался за границей, где постоянно попадает в скандалы.
Недавно он представил свой новый псевдоним Slavic Balagan и назвал себя "артистом Восточной Европы". Также он на днях предлагал прохожим продегустировать водку.
Настя Каменских никак не прокомментировала выходку мужа и опубликовала фото, на котором показалась в автомобиле. Она сфотографировала себя крупным планом, показав, как сейчас выглядит.
Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.
А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.
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Кто такая Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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