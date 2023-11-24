Настя Каменских удивила рыжим цветом волос и презентовала испаноязычный хит

Певица NK теперь покоряет не только украинскую сцену.

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Настя Каменских записала нову песню / Коллаж Главред, фото Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая активно выступает и дает множество благотворительных концертов, не устает покорять латиноамериканский музыкальный рынок.

Так, на своей странице в Instagram, певица сообщила о том, что у нее состоялась премьера нового испаноязычного хита "Tu y Yo". Каменских поделилась фрагментами музыкального клипа, где она выступила в необычных для себя образах.

"Долгожданная премьера "Tu y Yo" о мощном чувстве — Любовь. Именно из любви создается все самое лучшее в мире. Но иногда происходит так, что от большой силы и непреодолимости чувств мы теряем контроль. Но самая запретная любовь — всегда самая сильная, чувственная, яркая!" - говорит артистка.

В частности, Каменских показала себя с рыжими волосами, которые очень идут певице, как и остальные ее образы.

Отметим, что Каменских серьезно нацелена на латиноамериканского зрителя. В частности, о ней пишет западная пресса, а также запускает творчество Каменских в свои эфиры.

Напомним, ранее на своей странице в Instagram Каменских разместила свои мысли о важности личного времени на размышления и моментов абсолютного покоя в повседневной жизни. "Эти мгновения позволяют мне успокоить свой разум, обрести внутреннюю гармонию и восстановить энергию. И я хочу пожелать каждому из вас, всегда находить время для таких особых моментов внутреннего покоя и рефлексии", - написала NK.

Ранее Настя Каменских рассказала о сексуальном скандале, который разгорелся вокруг Потапа и его бывшей подопечной. Певица отметила, как это повлияло на ее отношения с супругом.

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