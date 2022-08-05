Настя Каменских расплакалась в прямом эфире на ТВ после сюжета о войне

Настя Каменских / коллаж фото УНИАН

Украинская поп-певица Настя Каменских не смогла сдержать слезы во время прямого эфира "Сніданку з 1+1". Трогательный момент можно посмотреть на видеосервисе YouTube.

Эмоции у звезды вызвал краткий сюжет о войне и о том, чем она занималась после 24 февраля. Свою боль певица вылила в новой чувственной песне "Коли мине війна", которую и представила в эфире канала "1+1".

Ведущие, рассказывая зрителям о госте шоу, сперва показали сюжет о том, что Каменских с первых дней полномасштабного военного вторжения крайне четко заявила о своей позиции, призывала мировое сообщество помогать Украине, а также регулярно выступает с благотворительными концертами.

Напомним, ранее Настя Каменских решила присоединиться к звездному флешмобу в поддержку первой леди Украины Елены Зеленской.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала сидя на ступеньках, как первая леди Украины в фотосессии для журнала Vogue.

До того муж Каменский, украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) ярко отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - русского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко "старичками, склонными к маразму и деменции".

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