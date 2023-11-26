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Настя Каменских публично проигнорировала Потапа: тот не смолчал

Дмитрий Видоменко
26 ноября 2023, 02:20
Певица Настя Каменских дважды проигнорировала своего мужа, рэпера и продюсера Потапа и не указала его как автора ее нового трека - Tu y Yo
Потап, Настя Каменских
Каменских не указала Потапа в числе авторов своего нового испанского трека / коллаж фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Настя Каменских на днях выпустила свой новый испаноязычный трек под названием "Tu y Yo" и клип на него.

Как соавтора этой композиции, девушка указала Марио Касереса, а в качестве саунд-продюсера ‒ Али Альвареса. А вот своего мужа, рэпера и продюсера Потапа, Каменских не упомянула нигде.

О том, что он тоже участвовал в создании "Tu y Yo", Потап рассказал лично у себя в Instagram. Он отметил, что песня была написана несколько лет назад, еще до пандемии коронавируса и полномасштабной войны ‒ на студии в Майами, США.

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"Когда вы не знакомы с языком, простота становится вашим указателем, когда вы пытаетесь написать песню. Ваши мысли лишь скользят по поверхности, поскольку ваши ограниченные знания не позволяют вам копнуть глубже. Так было, когда я начал творческий процесс написания хорошей песни. Все, что я знал по-испански, были простые Hola! и Grasias. Но когда я вошел в студию Али Альвареса в Майами, у меня возникла простая идея песни "Tu y Yo", или "Ты и я". И угадайте, что? Али понравилась эта концепция и невероятно талантливый Марио Касерас поработал над ней", – написал Потап.

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Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.

"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.

Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.

Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.

Тем не менее, когда 30 сентября Настя Каменских дала в Киеве первый большой сольный концерт после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Потап его не посетил.

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