Настя Каменских публично проигнорировала Потапа: тот не смолчал

Известная украинская поп-певица Настя Каменских на днях выпустила свой новый испаноязычный трек под названием "Tu y Yo" и клип на него.
Как соавтора этой композиции, девушка указала Марио Касереса, а в качестве саунд-продюсера ‒ Али Альвареса. А вот своего мужа, рэпера и продюсера Потапа, Каменских не упомянула нигде.
О том, что он тоже участвовал в создании "Tu y Yo", Потап рассказал лично у себя в Instagram. Он отметил, что песня была написана несколько лет назад, еще до пандемии коронавируса и полномасштабной войны ‒ на студии в Майами, США.
"Когда вы не знакомы с языком, простота становится вашим указателем, когда вы пытаетесь написать песню. Ваши мысли лишь скользят по поверхности, поскольку ваши ограниченные знания не позволяют вам копнуть глубже. Так было, когда я начал творческий процесс написания хорошей песни. Все, что я знал по-испански, были простые Hola! и Grasias. Но когда я вошел в студию Али Альвареса в Майами, у меня возникла простая идея песни "Tu y Yo", или "Ты и я". И угадайте, что? Али понравилась эта концепция и невероятно талантливый Марио Касерас поработал над ней", – написал Потап.
Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.
"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.
Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.
Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.
Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.
Тем не менее, когда 30 сентября Настя Каменских дала в Киеве первый большой сольный концерт после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Потап его не посетил.
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