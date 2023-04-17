Настя Каменских призналась, почему Потап исчез из ее социальной жизни

NK пришлось в очередной раз оправдываться из-за слухов про развод с Потапом.

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Настя Каменских рассказала, почему не постит фото с Потапом / instagram.com/kamenskux

Один из самых крепких творческих и семейных дуэтов, артистов Настю Каменских и Потапа, с марта месяца "лихорадит": сперва бывшая подопечная музыкального продюсера рассказала о его приставаниях, затем блогеры, с отсылкой на инсайдеров, заявили, что музыканты уже находятся в состоянии бракоразводного процесса.

Сами супруги все эти слухи отвергают, но тот факт, что совместные фото исчезли со страниц в социальных сетях и у Потапа, и у Насти, опровергать бессмысленно, так как он очевиден.

По этому поводу у Каменских попросили комментарий во время интервью для "Неймовірної правди про зірок". Артистка отметила, что присутствие или отсуствие фотографий - не индикатор ее с Потапом семейных отношений. Она заверяет, что в их отношениях все хорошо, а на себя в социальных сетях просто нет времени, да и не уместно это, когда в стране война.

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"Мы настолько сейчас все абсолютно заняты одним делом – мы идем к победе, да? Просто на такие штуки нет времени. У нас все хорошо. Главное, что надо знать, – у нас, как у мужа и жены, все хорошо", - уверенно заявляет певица.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.

"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов. Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг.

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