Настя Каменских поставила на место известного ведущего - что случилось

Настя Каменских не прекращает говорить о войне в Украине за границей.

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Настя Каменских показала свою позицию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас находится в Мексике с премьерой песни MOLOKO, осудила заявление мексиканского радиоведущего, который назвал войну в Украине "сложной ситуацией".

На днях Настя Каменских побывала на одном из прямых эфиров, во время которого возникла неловкая ситуация. Ведущий расспрашивал о войне в Украине и назвал полномасштабное вторжение "сложной ситуацией". Артистка сразу же высказала ему свое мнение.

"Мой милый, это не "ситуация", а настоящая война. И моя страна сейчас переживает ужасные времена. После того, как ты осознаешь, что война – это реальность, ты не можешь быть готов к этому. Никто не может быть готов к этому. Мы боремся. У нас всего одна жизнь. И я хочу, чтобы люди меня услышали. Если хочешь кого-то простить – сделай это сейчас. Если хочешь изменить эту жизнь – сделай это сейчас. Мы живем здесь и сейчас", - сказала Каменских.

Затем Настя написала на своей странице в соцсетях:

"На каждом шоу, в любой части мира, сколько бы хейта в свой адрес я не получала, я буду продолжать говорить об Украине. Потому что весь мир должен знать о силе украинского народа, который борется за право быть свободными и люди должны понимать, кому и для чего необходима эта помощь. В темные времена люди должны объединяться и помогать в меру своих возможностей. Только так мы можем выстоять. Но также следует не забывать жить и ценить каждый момент здесь и сейчас, ведь только сейчас украинцы, как никто, понимают, что завтра может не наступить".

Смотрите видео, где Настя Каменских поправила мексиканского ведущего:

Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Потап и Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, Потап недавно дал первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину концерт ‒ но в Германии, с русскоязычным репертуаром и в клубе, который давно облюбовали для выступлений артисты-путинисты.

А также в сети появился короткий ролик, где Потап поливает свою голову молоком под песню жены Насти Каменских "Молоко". Также при помощи молока он решил выбрить лицо.

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