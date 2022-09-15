Настояла молодая жена: Петросян сделал 2-летнему сыну сумасшедший подарок

Судя по всему, Евгений Петросян не видит будущего для своего ребенка в России
Российский шут Евгений Петросян, который поддерживает войну в Украине, сделал своему двухлетнему сыну дорогущий подарок.
Маленькому Вагану досталась недвижимость в Турции. Как пишут в сети, инициатором такого дорогого подарка ребенку стала молодая жена Петросяна, из-за которой он расстался с Еленой Степаненко.
Юморист еще летом приобрел дом в Бодруме и оформил его на ребёнка.
Напомним, ранее Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.
Евгений Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.
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