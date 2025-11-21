Укр
"Наш первый опыт": Могилевская показала трогательный момент с младшей дочкой

Кристина Трохимчук
21 ноября 2025, 11:41
46
Наталья Могилевская взяла дочь на гастроли.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская с дочкой Софией / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

  • Могилевская показала особое путешествие с дочкой
  • Куда они направились

Украинская певица Наталья Могилевская впервые взяла свою младшую дочь с собой на гастроли. Артистка вместе с Софией поехала в Одессу и рассказала об этом особенном путешествии в своем Instagram.

Ранее Наталья отмечала, что иногда берет девочек на репетиции, чтобы они видели ее работу. На этот раз Могилевская решилась сделать больше и отправилась с Софией из Киева в Одессу на поезде. В видео появились трогательные моменты мамы и дочери - объятия и поцелуи, которые сделали первую совместную поездку на гастроли особенной.

видео дня
'Наш первый опыт': Могилевская показала трогательный момент с младшей дочкой
Наталья Могилевская удочерила двух детей / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Впервые взяла маленькую Соню с собой на гастроли. Если честно, я немного волновалась, потому что это наш первый опыт", - рассказала Наталья.

Певица призналась, что это путешествие было для нее эмоциональным, но отметила, что не брала дочь непосредственно на концерт.

"Лучшие моменты, которые хочется повторить. Это кайф. Хотя немного трудно и очень ответственно. Концерты ей не показываю, потому что очень громко, и не хочу, чтобы она решила, что мама принадлежит не только ей", - написала певица.

'Наш первый опыт': Могилевская показала трогательный момент с младшей дочкой
Наталья Могилевская - концерт в Одессе / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Поклонники в комментариях поддержали инициативу певицы, ведь это позволит ей быть с дочкой большее количество времени даже во время напряженного концертного графика.

"Правильно сделали. Самое ценное это время, мгновение с детьми потому что они так быстро растут"

"Какая вы крутая мама, София счастливая"

"Счастливые дети это самое большое счастье земное, особенно их смех и радостные глаза"

Наталья Могилевская - дети

Украинская певица Наталья Могилевская стала мамой двух девочек, которых она удочерила вместе со своим возлюбленным Валентином в начале полномасштабного вторжения. Это родные сестры - старшая Мишель и младшая София. Артистка долго держала эту новость в секрете, стремясь обеспечить детям, пережившим травматический опыт, максимально спокойный период для адаптации.

Ранее Главред сообщал, что недавно подруга экс-супруга Меган Маркл Бетени Франкель рассказала Daily Mail, как Тревор Энгельсон воспринял новость о новых отношениях бывшей жены и каким видел будущее королевской пары.

Также российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, удивила поклонников своим сходством со звездной мамой, певицей Аллой Пугачевой. Орбакайте решила попробовать себя в роли блогера.

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор, исполнительница, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская новости шоу бизнеса
