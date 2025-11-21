Укр
"Мисс Вселенная-2025": в Таиланде короновали новую "королеву" - кто она

Виталий Кирсанов
21 ноября 2025, 10:44
97
Представительница Мексики побеждает на конкурсе Miss Universe в четвертый раз в истории.
Победительницей конкурса стала представительница Мексики
Победительницей конкурса стала представительница Мексики / коллаж: Главред, фото: instagram.com/missuniverse, instagram.com/fatimaboschfdz

Кратко:

  • В конкурсе приняли участие 120 представительниц со всего мира
  • Украину на конкурсе представляла София Ткачук

В пятницу, 21 ноября, представительница Мексики 25-летняя Фатима Бош Фернандес завоевала титул "Мисс Вселенная-2025" на 74-м международном конкурсе красоты, прошедшем в комплексе Impact Challenger Hall в Нонтхабури, к северу от Бангкока (Таиланд). Короновала новую "королеву" датчанка Виктория Кьер Тейлвиг, победившая в 2024 году. Об этом сообщается в соцсетях конкурса.

Фатиме Бош 25 лет. Она изучала дизайн одежды и моду в Мексике, Италии и США и работает моделью. Кроме того, она участвует в благотворительных и гуманитарных проектах. Бош стала четвёртой мексиканкой в истории, завоевавшей корону "Мисс Вселенная".

видео дня

Титул первой вице-мисс был дан представительнице Таиланда Правинар Сингх. Второй вице-мисс объявлена Стефани Абасали (Венесуэла). В ТОП-5 также вошли Атиса Манало (Филиппины) и Оливия Ясе (Кот-д'Ивуар).

Украину на конкурсе представляла София Ткачук, которая не смогла попасть в ТОП-30.

Всего в конкурсе красоты приняли участие 120 представительниц со всего мира, демонстрировавших свои умения и стиль в таких категориях, как интервью, национальный костюм, вечернее платье и купальник.

В этом году мероприятие стало одним из самых обсуждаемых из-за череды скандалов вокруг него, а Фатима стала любимицей публики из-за своего поступка во время церемонии вручения лент: она смело ответила тайскому директору конкурса, который публично ее отчитал и оскорбил назвав тупой.

О конкурсе Мисс Вселенная

"Мисс Вселенная" — ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в "Большую четверку" наряду с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".

По данным Википедии, конкурс был впервые показан по американскому национальному телевидению в 1955 году. В 1960 году шоу сменило местоположение с Калифорнии на Флориду. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года — каждый год в новой стране.

