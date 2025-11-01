'Это наша традиция': Могилевская раскрыла трогательный момент с дочкой

Певица Наталья Могилевская делает это для дочери ежедневно.

Наталья Могилевская о семейных традициях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась, каких трогательных традиций она придерживается вместе с дочерьми. Несмотря на то, что звезда нечасто показывает своих детей, она поделилась интересной информацией об их жизни с проектом Люкс ФМ "Backstage".

Артистка рассказала, что несмотря на насыщенный график, всегда находит время для детей. Каждое утро она просыпается рано, чтобы помочь младшей Софийке собраться в садик, а вечером - придумывает для нее новую колыбельную о событиях прошедшего дня.

"Я просыпаюсь в семь. В восемь одеваю дочь, провожаю ее в садик. Это наша традиция, нежности", - рассказала артистка.

Наталья Могилевская рассказала о дочерях / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кроме того, Наталья имеет еще одну важную традицию - каждое воскресенье она полностью посвящает день семье, без работы и выступлений.

Наталья Могилевская - дети

Певица Наталья Могилевская стала мамой двух дочерей, которых она удочерила вместе со своим возлюбленным Валентином в начале полномасштабного вторжения. Это две родные сестры: старшая Мишель и младшая София. Артистка долго скрывала эту новость, стремясь обеспечить детям, которые пережили травматическое прошлое, спокойную адаптацию.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

