"Это наша традиция": Могилевская раскрыла трогательный момент с дочкой

Кристина Трохимчук
1 ноября 2025, 05:14
Певица Наталья Могилевская делает это для дочери ежедневно.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская о семейных традициях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

  • Как Наталья Могилевская проводит время с дочерьми
  • Какие традиции есть в семье певицы

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась, каких трогательных традиций она придерживается вместе с дочерьми. Несмотря на то, что звезда нечасто показывает своих детей, она поделилась интересной информацией об их жизни с проектом Люкс ФМ "Backstage".

Артистка рассказала, что несмотря на насыщенный график, всегда находит время для детей. Каждое утро она просыпается рано, чтобы помочь младшей Софийке собраться в садик, а вечером - придумывает для нее новую колыбельную о событиях прошедшего дня.

"Я просыпаюсь в семь. В восемь одеваю дочь, провожаю ее в садик. Это наша традиция, нежности", - рассказала артистка.

Наталья Могилевская рассказала о дочерях / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кроме того, Наталья имеет еще одну важную традицию - каждое воскресенье она полностью посвящает день семье, без работы и выступлений.

Наталья Могилевская - дети

Певица Наталья Могилевская стала мамой двух дочерей, которых она удочерила вместе со своим возлюбленным Валентином в начале полномасштабного вторжения. Это две родные сестры: старшая Мишель и младшая София. Артистка долго скрывала эту новость, стремясь обеспечить детям, которые пережили травматическое прошлое, спокойную адаптацию.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинская известная певица Наталья Могилевская рассказала о том, что с ней произошло во время съемок нового клипа. Звезда опубликовала видео, в подписи к которому поделилась с поклонниками, что ей понадобилась помощь врачей.

Также певица Наталья Могилевская поделилась в Instagram семейным моментом. Мама с дочкой отправились в СПА, где расслаблялись и плавали вместе. Могилевская также рассказала, что такой релакс-день необходим перед стартом ее концертного тура в Киеве.

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

