'Это наша традиция': Могилевская раскрыла трогательный момент с дочкой

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась, каких трогательных традиций она придерживается вместе с дочерьми. Несмотря на то, что звезда нечасто показывает своих детей, она поделилась интересной информацией об их жизни с проектом Люкс ФМ "Backstage".
Артистка рассказала, что несмотря на насыщенный график, всегда находит время для детей. Каждое утро она просыпается рано, чтобы помочь младшей Софийке собраться в садик, а вечером - придумывает для нее новую колыбельную о событиях прошедшего дня.
"Я просыпаюсь в семь. В восемь одеваю дочь, провожаю ее в садик. Это наша традиция, нежности", - рассказала артистка.
Кроме того, Наталья имеет еще одну важную традицию - каждое воскресенье она полностью посвящает день семье, без работы и выступлений.
Наталья Могилевская - дети
Певица Наталья Могилевская стала мамой двух дочерей, которых она удочерила вместе со своим возлюбленным Валентином в начале полномасштабного вторжения. Это две родные сестры: старшая Мишель и младшая София. Артистка долго скрывала эту новость, стремясь обеспечить детям, которые пережили травматическое прошлое, спокойную адаптацию.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
