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Наиболее страшный удар: на Киркорова продолжают распространяться санкции за "голую" вечеринку

Алена Кюпели
2 января 2024, 21:03
В его близком окружении отметили, что для певца это время стало тяжелым испытанием.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров больше не звезда номер 1/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg

Известный и скандальный поп-певец (и матерый путинист) Филипп Киркоров страдает из-за своего участия в "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой.

Киркорова в срочном порядке стали удалять из всех эфиров, а также вырезать из уже ранее отснятых концертов и новогодних кино. Однако, по информации пропагандистского издания МК, наибольшим ударом для путиниста стало его удаление из традиционного российского итогового концерта "Песня Года".

"Программу в срочном порядке перемонтировали. В результате зрители не только не услышали голос певца, но и не увидели даже его лица. В результате нового монтажа вышло так, что Киркоров и вовсе не выходил на сцену с другими артистами", - пишут пропагандисты.

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В результате телевизионщикам пришлось переписать даже строчку, которую исполнял Киркоров. Как говорят, в его окружении, это наиболее страшный удар.

"Именно выступление на "Песне года" он всегда считал главной наградой артиста. И, говорят, очень расстроился, когда узнал, что в итоге не попал даже в совместный выход звезд. К слову, его совместную песню с Люсей Чеботиной из эфира тоже вырезали", - пишут пропагандисты.

Напомним, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.ё

Ранее также певец-путинист Филипп Киркоров получил под елочку за плохое поведение не уголь и не розги, а судебный иск. Причем за нанесение телесных повреждений.

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Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
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