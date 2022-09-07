"Надя какая-то неухоженная, заплаканная": Дорофеева в строгом костюме удивила грустным видом

Поклонники отмечают - певица заметно сдала в последнее время.
Украинская певица Надя Дорофеева готовится к выходу нового альбома. Важное событие в жизни каждого музыканта, похоже, лишило ее последних сил.
К тому же СМИ не перестают освещать роман ее бывшего мужа, певца и комика Владимира Дантеса, и ее бывшей подруги, дизайнерки и ресторатора Даши Кацуриной. Даже сама Додо не смогла пройти мимо этой новости, которую язвительно прокомментировала.
Вероятно все эти факторы и привели к тому, что Дорофеева чувствует себя уставшей и изможденной. На своей странице в Instagram она опубликовала сэлфи, сделанное в зеркале магазинной примерочной.
На снимке она позирует в сером костюме (пиджак оверсайз и мини-юбка), клетчатой рубашке и застиранной футболке. На ногах - шерстяные носки.
"Крейзи дэй тудэй (сегодня сумасшедший день - прим. редактора)", - подписала фото певица. На нем она выглядит хоть и стильно, но очень уставшей - лицо слегка припухшее, глаза будто заплаканные.
Надя Дорофеева считается одной из самых красивых и популярных артисток Украины. У нее огромная армия фанатов, и она редко слышит критику в свой адрес. Однако после этого фото поклонники отмечают - сейчас Додо не в лучшей форме:
"Надя реально крейзі".
"Без образ…раніше завжди милувалась . Але останні кілька місяців Надя якась …неохайна(("
"Будем честны, носочки так себе".
"Ти шось, дівко, заревана, шо ся стало?"
Ранее Надя Дорофеева в прямом эфире впервые прокомментировала роман с мужем бывшей подруги - певица, краснея, как румяная гимназистка, отметила, что очень счастлива с Кацуриным.
Меж тем известный таролог спрогнозировала, сойдутся ли снова Дантес и Дорофеева - она не исключает возможность воссоединения, но при одном условии.
Другие новости:
- "Это в ее стиле!": физиогномист раскрыл значение странных жестов Пугачевой на похоронах Горбачева
- 68-летняя Вайкуле в прозрачном засветила сногсшибательные формы в Юрмале
- "Цекало устал стричь кусты": Лолита показала свои обвисшие прелести в огороде