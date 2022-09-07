"Надя какая-то неухоженная, заплаканная": Дорофеева в строгом костюме удивила грустным видом

Надя Дорофеева позировала в примерочной с заплаканным лицом / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева готовится к выходу нового альбома. Важное событие в жизни каждого музыканта, похоже, лишило ее последних сил.

К тому же СМИ не перестают освещать роман ее бывшего мужа, певца и комика Владимира Дантеса, и ее бывшей подруги, дизайнерки и ресторатора Даши Кацуриной. Даже сама Додо не смогла пройти мимо этой новости, которую язвительно прокомментировала.

Вероятно все эти факторы и привели к тому, что Дорофеева чувствует себя уставшей и изможденной. На своей странице в Instagram она опубликовала сэлфи, сделанное в зеркале магазинной примерочной.

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На снимке она позирует в сером костюме (пиджак оверсайз и мини-юбка), клетчатой рубашке и застиранной футболке. На ногах - шерстяные носки.

"Крейзи дэй тудэй (сегодня сумасшедший день - прим. редактора)", - подписала фото певица. На нем она выглядит хоть и стильно, но очень уставшей - лицо слегка припухшее, глаза будто заплаканные.

Надя Дорофеева позировала в примерочной с заплаканным лицом / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева считается одной из самых красивых и популярных артисток Украины. У нее огромная армия фанатов, и она редко слышит критику в свой адрес. Однако после этого фото поклонники отмечают - сейчас Додо не в лучшей форме:

"Надя реально крейзі".

"Без образ…раніше завжди милувалась . Але останні кілька місяців Надя якась …неохайна(("

"Будем честны, носочки так себе".

"Ти шось, дівко, заревана, шо ся стало?"

Ранее Надя Дорофеева в прямом эфире впервые прокомментировала роман с мужем бывшей подруги - певица, краснея, как румяная гимназистка, отметила, что очень счастлива с Кацуриным.

Меж тем известный таролог спрогнозировала, сойдутся ли снова Дантес и Дорофеева - она не исключает возможность воссоединения, но при одном условии.

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