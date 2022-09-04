Дантес жестко подшутил над сексуальной жизнью между ним, Дорофеевой и супругами Кацуриными

Дантес поблагодарил Кацурина за то, что тот спит с Дорофеевой / instagram.com/vladimirdantes

Украинский певец и комик Владимир Дантес организовал благотворительный stand-up выступления для помощи ВСУ. На сцену артист выходит и сам, вместе с другими коллегами.

Недавняя шутка Дантеса о его личной жизни показалась одним поклонникам слишком жесткой, другие - смеялись до слез. С момента объявления им и его бывшей супругой, певицей Надей Дорофеевой, прошло полгода. И все это время африканские страсти вокруг их расставания не утихали.

Добавляет пикантности тот факт, что артисты фактически обменялись партнерами с парой, с которой были лучшими друзьями на протяжении многих лет - рестораторами Дашей и Мишей Кацуриными, у которых двое совместных детей.

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Додо подтвердила отношения с Михаилом, а Дантес с Дашей все еще продолжают интриговать фанатов, балансируя на грани дружбы и романа. Однако это не мешает певцу шутить над образовавшимся любовным четырехугольником. Фрагменты его выступления появились на одном из фан-аккаунтов Дорофеевой в TikTok.

"Мне сложно еще заниматься сексом с девушкой в одной комнате с ребенком своего лучшего друга, пока он занимается сексом с моей бывшей женой", - посетовал комик со сцены.

Он много времени проводит с Дашей и ее детьми, поэтому неизбежно сталкивается с Мишей время от времени. Комик отметил, порой эти встречи бывают крайне неловкими: "Когда отец приходит, чтоб провести день с детьми, это со стороны выглядит очень странно. Я ему жму руку, он жмет мне руку. И я бы озвучил это так: "Спасибо, что занимаешься сексом с моей женой. Вот тебе твои дети". А он такой: "Взаимно". А раньше мы просто катались на вейксерфе. Ух, очень дикий спорт".

Ранее Надя Дорофеева в прямом эфире впервые прокомментировала роман с мужем бывшей подруги - певица, краснея, как румяная гимназистка, отметила, что очень счастлива с Кацуриным.

Меж тем известный таролог спрогнозировала, сойдутся ли снова Дантес и Дорофеева - она не исключает возможность воссоединения, но при одном условии.

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