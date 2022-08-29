Надя Дорофеева в теплых объятиях Кацурина показала страстные поцелуи с ним

Надя Дорофеева показала поцелуй с Мишей Кацуриным / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева продолжает робко делиться с поклонниками подробностями своего романа с ресторатором, музыкантом и бывшим другом Михаилом Кацуриным.

Долгое время влюбленные были вынуждены состоять в отношениях на расстоянии из-за концертного графика артистки. Однако сейчас, когда Дорофеева вернулась в Киев, пара переживает конфетно-букетный период.

На странице певицы в Instagram поклонники попросили ее поделиться личным фото, которое еще никто не видел. Она показала снимок с Кацуриным.

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В кадре влюбленные целуются, Михаил обнимает Надю одной рукой, в которой держит огромную охапку пионов.

Несмотря на то, что и Кацурин, и Дорофеева - люди прогрессивные, к тому же Додо много раз просила поклонников не дарить ей цветы, в период глубокой влюбленности ресторатор и певица делают друг для друга общепринятые романтические жесты.

Надя Дорофеева показала поцелуй с Мишей Кацуриным / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.

Также украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в коротких шортиках, которые во время движения обнажали ягодицы спортсменки.

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