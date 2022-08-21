Надя Дорофеева призналась, что на самом деле связывает ее с Мишей Кацуриным

Надя Дорофеева призналась, любит ли Мишу Кацурина / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева недавно вернулась в Украину, и уже активно дает концерты и интервью. Так в беседе во время Сніданку з 1+1 она презентовала украинскую версию песни Разноцветная.

Правда во время обсуждения творческих успехов артистки не обошлось без вопроса о личной жизни Додо - в марте она объявила о расставании с мужем, певцом Владимиром Дантесом.

Позже она заявила о начале романтических отношений с ресторатором и музыкантом Михаилом Кацуриным, с которым до этого она и ее бывший супруг дружили.

Певица возмутилась вопросом ведущего Руслана Сеничкина о том, является ли Кацурин ее половинкой. Однако смягчилась, отвечая, есть ли между ними любовь.

"Есть, конечно", - призналась Дорофеева.

Ранее украинские СМИ застукали "холостяка" Мишу Заливако за нежностями с победительницей 11 сезона Анной Богдан. Пара, которая недавно объявила о расставания, миловалась прямо на улице.

Также шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою молодую возлюбленную, личность которой так и хранит в секрете. Образ избранницы шоумена поклонники собирают по кусочкам.

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