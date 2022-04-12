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Надя Дорофеева рассказала, о чем мечтает во время войны

12 апреля 2022, 16:43

Простые человеческие радости стали для многих украинцев немыслимой роскошью.

Надя Дорофеева рассказала, что будет делать после войны / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева покинула страну на время войны, и находится в Европе. Однако она продолжает использовать единственное оружие, которое у нее есть - свой талант и популярность, чтобы помогать украинским беженцами, и тем, кто остался.

Она участвует в благотворительных концертах, на которых проводится сбор денег для Украины, занимается волонтерской работой.

Дорофеева признается, для нее сейчас нет ничего важнее дома. "Я не знаю, сколько раз я повторила фразу "я очень хочу домой". Все, кого встречаю, хотят домой. Ни одного человека не встретил, который хочет уехать в Европу и Америку", - рассказала артистка Сніданку з 1+1.

Она уверена: Украина обречена на победу, и уже строит планы на будущее. В мирное время она мечтает воссоединиться с близкими.

"В первую очередь сделаю - я хочу всех обнимать. Здесь в Европе я встретила несколько подруг, мы так сильно обнимались, общались. Главный ресурс страны - это люди, поэтому наверняка для меня это объятия и наши люди", - отметила Дорофеева.

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