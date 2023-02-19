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Надя Дорофеева исполнила мечту своего фаната из ВСУ, погибшего в боях

19 февраля 2023, 16:56
Надя Дорофеева исполнила последнюю мечту фаната – офицера Андрея Верхогляда. И поучаствовала в церемонии вручения ему посмертно погон подполковника.
ВСУ, Дорофеева
ВСУ, Дорофеева / коллаж фото ТСН и УНИАН

Поп-певица Надя Дорофеева исполнила мечту своего фаната из ВСУ, майора и командира батальона 72-й бригады Андрея Верхогляда, который погиб в июне 2022 года. Об этом сообщает портал ТСН.

Офицер много раз рассказывал, что песня Дорофеевой "Горит" стала для него и его побратимов "хорошей приметой". Если они смотрели клип на этот трек, то в бою удачно били врага и оккупанты горели по-настоящему.

Супруга погибшего героя рассказала, что на его 27-летия друзья сделали ем громадный подарок. Они организовали видеопоздравление для офицера от Дорофеевой. Верхогляд был очень счастлив. И говорил, что мечтает дослужиться до подполковника и получить новые погоны из рук певицы.

видео дня
Дороеефа, погоны

В июне 2022 года Верхогляд погиб в бою с врагами. В январе 2023 года ему посмертно присвоили звание подполковника. Жена военного помнила о его желании и через знакомых обратилась к Дорофеевой. Та согласилась и приехала в его родной город Звягель, что на Житомирщине.

Певица взяла участие в церемонии посмертного вручения звания и "передала" Верхогляду погоны подполковника.

Напомним, ранее украинская телеведущая и шоувумен Леся Никитюк рассказала трагическую историю о своей подруге, возлюбленный которой сделал ей предложение и погиб в бою.

22 января мужчина сделал девушке предложение руки, а через два дня был пал на поле боя.

"Подруге 22 января он сделал предложение. 24 января он погиб на войне. А они хотели. Жить нормально вместе хотели, хотели любить. Они так хотели", – написала Никитюк в Instagram.

До того сообщалось о том, что в боях с русскими оккупантами в Украине погиб доброволец ВСУ из Грузии ‒ Кахабер Гоголь.

"В Украине погиб еще один боец-доброволец из Грузии. Каха Гоголь, ветеран абхазской войны (1992-93 годы – Главред), уехал в Украину из Поти через две недели после начала боев. По предварительным данным, он погиб в Луганской области в результате авиаудара", ‒ писали грузинские источники.

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