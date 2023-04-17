"Надо завязывать": раздувающемуся Баскову врач сообщил плохие новости

Николай Басков перенес операцию и теперь вынужден сидеть на диете.

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Николай Басков / скриншот YouTube

Скандальный российский певец Николай Басков после операции серьезно ограничил себя в питании, чтобы сбросить накопленные за время реабилитации лишние килограммы.

Диетолог Наталья Лазуреко предостерегает его от нарушения диеты. По словам специалиста, повышенные нагрузки испытывает поджелудочная железа и сердечная мышца. Баскову надо завязывать с десертами.

"Организм с помощью ферментов расщепляет эти продукты на глюкозу. Одна молекула глюкозы способна задержать в организме как минимум четыре молекулы воды. Вместе с жиром приходит еще и жидкость. Это отечность, мешки под глазами, обострение тех состояний, которые протекают скрыто. Сюда относится нагрузка на сердечную мышцу", - заявила медик.

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Напомним, одиозный российский певец Николай Басков порвал связки и пережил серьезную операцию. Он предпочитал не говорить о своем состоянии, но все-таки решил прокомментировать свой распухший вид.

Также сообщалось, что в России певца пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно, пишут росСМИ.

"Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом", - рассказал очевидец.

Баскова поставили в центр зала, а выступая, он не двигался с места. Пел он под фонограмму.

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