"Надеюсь, что теперь ей тепло": Мадонна показала раритетное фото матери из личного архива

Почти шесть десятилетий после смерти мамы Мадж все еще оплакивает ее.

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Мадонна показала редкое фото мамы / ua.depositphotos.com

Американская певица и поп-икона Мадонна даже в 64 года остается маминой девочкой. Ее мама ушла из жизни очень рано, в 30 лет, когда будущей артистке было всего пять.

Жизнь у Мадонны-Луизы Фортин отнял рак груди, и ее маленькая дочь очень тяжело переживала потерю. На протяжении двух лет после смерти матери у нее случались приступы: девочка жутко боялась заболеть онкологией и выходить на улицу - у нее начинались панические атаки, сопровождаемые рвотой.

И сейчас, спустя почти 60 лет после ухода мамы, Мадонна Чикконе имеет все, о чем пожелает, но воспоминания про свою тезку, которая подарила ей жизнь, все так же свежи. В Instagram-сторис она показала редкий снимок с матерью, а позже посвятила ей пост, который был навеян посещением артисткой ее склада с памятными вещами.

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"Помню, когда я была маленькой девочкой, моей маме всегда было холодно. Частично потому, что она была больна, но еще и потому, что у нее никогда не было пальто. Она всегда тратила те небольшие деньги, что у нас были, на пальто для нас, и я помню, как мама стояла со мной на улице и ждала школьный автобус посреди зимы, подрагивая от холода. Годы спустя, кгда я стала успешной, сестра моей мамы сказала: "Теперь ты можешь купить все пальто, которые не могла себе позволить твоя мать!" Каждый раз, когда я надеваю шикарное пальто, я вспоминаю свою маму. Надеюсь, ей нравится мой вкус в одежде. Но еще больше надеюсь, что теперь ей всегда тепло", - пишет Мадонна.

Мадонна с мамой / instagram.com/madonna

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