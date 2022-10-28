"Надень хоть мешок из-под картошки": Даша Квиткова поразила фанатов образом а-ля Ким Кардашьян

Даша Квиткова показала подтянутое тело в белье от Ким Кардашьян / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерка, победительница 9 сезона романтического реалити-шоу Холостяк и супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова год назад стала мамой. И хоть материнство принесло в их семью много счастья, здоровье и форму женщины это немного подкосило.

Сейчас Квиткова вплотную занялась восстановлением физической формы своего тела. И, к слову, делает в этом большие успехи.

Она больше не смущается демонстрировать свое тело, и вернула в свой блог в Instagram регулярную рубрику, посвященную созданию модных луков.

В свежем видео Даша появилась в комплекте белья экзотического бирюзового оттенка бренда, создателем которой является американская светская львица Ким Кардашьян.

Блогерка с гордостью заявила, что вернулась в дородовую форму, да и видно это невооруженным взглядом. Изящные формы, крепкие и подтянутые пресс, грудь и бедра говорят сами за себя. Фанаты остались в восторге и от утонченного вкуса Квитковой, и от ее нового облика, который идеально подчеркнуло белье а-ля Кардашьян.

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