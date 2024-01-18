Нацотбор на Евровидение-2024: букмекеры назвали абсолютного фаворита

Финал Национального отбора участника на Евовидение-2024 от Украины состоится 3 февраля. В этом году организаторы мероприятия отобрали 11 действительно мощных участников, каждый из которых сможет с достоинством представить нашу страну на конкурсе.
Так как конкурсные песни всех кандидатов уже появились в общественном доступе, их мастерство могут оценить на только слушатели, но и букмекеры, которые уже определили вероятного победителя Нацотбора на Евровидение-2024.
С абсолютным отрывом от остальных участников - с вероятностью 54% - победу предрекают дуэту Jerry Heil и alyona alyona с песней "Teresa & Maria". На втором месте оказался певец Melovin с треком "Dreamer" - 17%. Тройку фаворитов замыкает Anka - песня "Палала" может принести ей победу на Национальном отборе с вероятностью в 8%.
Примечательно, что после появления в свободном доступе треков кандидатов на участие в Евровидении-2024 от Украины, букмекеры стали выше оценивать шансы нашей страны на победу на конкурсе. На данный момент Украина и Великобритания делят первое место - вероятность победы 8%. Италия поднялась на третье место - 6%, 6% у Швеции и 5 - у Израиля.
Ранее стали известны имена 11 финалистов Нацотбора на Евровидение-2024. Примечательно, что за право представлять Украину на конкурсе в Швеции будут бороться как новички, так и уже опытные артисты.
Также украинский репер Олег Псюк прокомментировал слухи о своем уходе из группы Kalush Orchestra, вместе с которой одержал победу на Евровидении в 2022 году.
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