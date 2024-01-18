Евровидение-2024: где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение

Менее четырех месяцев осталось до начала одного из главных музыкальных событий 2024 года - конкурса Евровидение. 37 стран проводят тщательную подготовку, чтобы достойно представить себя на соревновании. Оно, как известно, пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция.
Украина пока не определилась с конкурсантом, который представит ее на Евровидении-2024. Этот год стал для потенциальных участников соревнований годом новшеств. К примеру, в финал Нацотбора вышли не 10, а целых 11 артистов.
Сам Национальный отбор на Евровидение-2024 состоится в субботу, 3 февраля. Организаторы мероприятия точное время назовут ближе к дате.
Известно, что Нацотбор, организацией которого в этому году занимается команда 1+1 media Big Brave Events, будет проходить в формате телеконцерта - без зрителей в зале. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также организаторы скрывают и место, в котором состоится сам концерт.
Трансляция Нацотбора на Евровидение-2024 планируется по телеканалам. Кроме того в прямом эфире ее традиционно можно будет посмотреть онлайн. К примеру, на официальном YouTube-канале Евровидения в Украине.
Ранее стали известны имена 11 финалистов Нацотбора на Евровидение-2024. Примечательно, что за право представлять Украину на конкурсе в Швеции будут бороться как новички, так и уже опытные артисты.
Также украинский репер Олег Псюк прокомментировал слухи о своем уходе из группы Kalush Orchestra, вместе с которой одержал победу на Евровидении в 2022 году.
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