Евровидение-2024: где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение

Совсем скоро определится артист, который представит Украину на международном конкурсе.

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Нацотобор на Евровидение-2024 - где и когда смотреть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/eurovision

Менее четырех месяцев осталось до начала одного из главных музыкальных событий 2024 года - конкурса Евровидение. 37 стран проводят тщательную подготовку, чтобы достойно представить себя на соревновании. Оно, как известно, пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция.

Украина пока не определилась с конкурсантом, который представит ее на Евровидении-2024. Этот год стал для потенциальных участников соревнований годом новшеств. К примеру, в финал Нацотбора вышли не 10, а целых 11 артистов.

Сам Национальный отбор на Евровидение-2024 состоится в субботу, 3 февраля. Организаторы мероприятия точное время назовут ближе к дате.

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Известно, что Нацотбор, организацией которого в этому году занимается команда 1+1 media Big Brave Events, будет проходить в формате телеконцерта - без зрителей в зале. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также организаторы скрывают и место, в котором состоится сам концерт.

Трансляция Нацотбора на Евровидение-2024 планируется по телеканалам. Кроме того в прямом эфире ее традиционно можно будет посмотреть онлайн. К примеру, на официальном YouTube-канале Евровидения в Украине.

Ранее стали известны имена 11 финалистов Нацотбора на Евровидение-2024. Примечательно, что за право представлять Украину на конкурсе в Швеции будут бороться как новички, так и уже опытные артисты.

Также украинский репер Олег Псюк прокомментировал слухи о своем уходе из группы Kalush Orchestra, вместе с которой одержал победу на Евровидении в 2022 году.

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