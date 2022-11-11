"Начнут просить прощения": Джигурда призывает "пощадить" Пугачеву и Галкина

Никита Джигурда, Максим Галкин, Алла Пугачева / скриншот YouTube, инстаграм Галкина

Российский актер Никита Джигурда высказался о реакции Максима Галкина и Аллы Пугачевой на войну в Украине. Звездное семейство выступили против так называемой "спецоперации" и уехали в Израиль.

По его словам, Пугачева и Галкин могут вернуться в Россию, но тогда их ждет "теплый" прием.

"Не исключаю, что они "переобуются", как только сменятся властные элиты в Европе. Макс Галкин и Алла Борисовна прекрасно отдают себе отчет, что российская власть, в отличие от сегодняшней украинской, не пользуется методикой, когда просто отбирают дома, блокируют счета и объявляют врагами народа", - заявил Джигурда.

Одиозный актер считает, что "Запад поймет, что без энергоресурсов России ему не жить, поэтому будет напрашиваться заключить мир". И вот тут уже покинувшие Россию изменят свое мнение.

"И тогда многие уехавшие начнут просить прощения. И когда это случится, я призываю к милосердию", - заявил Джигруда.

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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