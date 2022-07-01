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"На зоне будет развлекать зэков": поддержавшего Украину Галкина хотят упечь за решетку

1 июля 2022, 10:44

Ненависть к российским артистам, которые публично осудили войну, растет с каждым днем.

поддержавшего Украину Галкина хотят упечь за решетку/ скриншот

Российский певец Данко считает, что Максим Галкин должеен сесть в тюрьму за критику войны в Украине.

В комментарии российским СМИ он заявил, что муж Аллы Пугачевой "наговорил себе на срок".

"Тюрьма его ожидает, потому что на него, в общем, завели дело, по которому дадут лет 15. Поэтому будущее у этого артиста такое: телогреечка, лесоповал. А на зоне Максим будет развлекать зэков. Ну так юморист удрал и там наговорил себе на срок", - высказался певец.

Отметим, что Максим Галкин уехал из России после начала войны в Украине. На своих выступлениях он смеется над российскими пропагандистами и властью, а в соцсетях уже несколько раз осудил ракетные удары по украинским городам.

Читайте также"Гонит Беса": Галкин высмеял "путиниста" МихалковаНапомним, ранее пропагандистка Маргарита Симоньян начала возмущаться, что шоумен Максим Галкин начал говорить правду о вторжении России в Украину.

В эфире пропагандистского российского телеканала она назвала юмориста лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни.

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