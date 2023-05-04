На войне убили украинского режиссера и сценариста

Андрею Максименко, погибшему на войне, было всего 49 лет. У него осталось двое детей.

https://stars.glavred.info/na-voyne-ubili-ukrainskogo-rezhissera-i-scenarista-10467865.html Ссылка скопирована

Андрей Максименко / Facebook

От полученных травм во время защиты Украины от российских оккупантов, скончался украинский режиссер и сценарист Андрей Максименко.

Сердце 49-летнего защитника остановилось 3 мая в больнице. Защитник получил осколочное ранение и был прооперирован в Днепре. Позже его перевели в Киев и держали в искусственной коме. Однако по информации гражданской жены режиссера Анастасии Баша, Андрей Максименко, с позывным "режиссер" умер. У пары осталось двое детей.

Андрей Максименко / Facebook

"Это был очень классный и очень сложный чувак – Андрей Максименко. Он был гений. Режиссер и сценарист. То, как он писал – так просто на ходу придумывая другую жизнь – меня увлекало. То, как он умел работать с актерами – придавало крылья. То, как он воспринимал мир и раскладывал по полочкам явления – поражало. То, как он мог разложить, разгадать болезнь, ситуацию, человека – было магическим актом проявления сущности. То, какие у него выходили дети – мотивировало их рожать. А еще Андрей был воином", - написала она на своей странице в Facebook.

видео дня

Анастасия Баша опубликовала пост-памяти своего мужа

По ее словам, Максименко в 2014-м году отправился добровольцем в батальйон Днепр, а в 2023 году - добровольцем в батальйон Джохара Дудаева.

"Для воина – большая честь уйти в бою. Андрюша, для меня - большая честь принять это с честью и достоинством. Я выбираю принять это на высокой ноте. Я уважаю тебя, я тебе благодарю за наших детей, за наши безумные истории, за это время, что ты мне дал, чтобы все внутри красиво закрыть. Я люблю ту нашу жизнь, которая была, я люблю наших детей, я люблю то, что мы дали друг другу, я люблю, я выбираю любить, как это все кончается. Да я творю, так я продлеваю жизнь. Потому что, я уважаю твой выбор – я принимаю твой дар – твой вклад в Победу", - написала она.

Напомним, ранее в боях с оккупантами страны-агрессора России погиб воин Вооруженных сил Украины Вячеслав Хохлюк. Год назад он женился на Анастасии Мохиной, девушке, с которой он на тот момент вместе служил в 112-й бригаде территориальной обороны Киева. Их свадебные фотографии попали в социальные сети и публиковались даже в британском издании The Times.

Ранее также в боях за Бахмут погиб защитник Украины из Винницкой области Радион Шестопалько. Ему было 35 лет. "Стал в вечный строй Шестопалько Радион Александрович", – сообщили в Тульчинской районной государственной администрации

Вас также может заинтересовать: