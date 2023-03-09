На последнем видео слышны выстрелы: российский рэппер Птаха пропал на Донбассе

Ходят пока неподтвержденные слухи, что российский исполнитель отправился подпевать Кобзону.

Птаха / Стархит

Российские СМИ сообщают, что их рэппер, некий Птаха (Давид Нуриев - авт.), незаконно приехав на территорию Украины, а именно на Донбасс, попал под обстрел.

Как сообщает пропагандисткая помойка Стархит, певец приехал на Донбасс с "гуманитарной миссией", а также с целью показать фильм "Брат 3". Издание сообщает, что на последнем своем видео, оккупант держит телефон в руках, после чего начинаются выстрелы. Смартфон падает на землю и на этом ролик обрывается.

"Да, Птаха действительно ездил в Донецк. На связь он не выходил. Дозвониться до него невозможно", - сообщила директор россиянина.

видео дня

Отметим, что ранее оккупант рассказывал, что "всецело поддерживает российских захватчиков и хочет, чтобы все поскорее закончилось и воцарился мир".

Напомним, ранее стало известно о том, что старшая дочь украинской звезды, актрисы Елены Кравец Маша, которая живет отдельно от родителей, могла пострадать от прилета российской ракеты по Киеву. Об этом Елена Кравец рассказала в интервью программе ЖВЛ.

К счастью, сама девушка не пострадала, как и практически не пострадало ее жилье. "Прилетела ракета в этот дом. Он не был разрушен, но… Это было на Лукьяновке весной. Мы понимали, что она там не останется", – поделилась она.

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