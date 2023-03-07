Кравец рассказала, как в дом ее дочери прилетела российская ракета

Артистка откровенно поделилась своими переживаниями относительно ситуации в Украине.

Олена Кравець / instagram.com/lennykravets

Старшая дочь украинской звезды, актрисы Елены Кравец Маша, которая живет отдельно от родителей, могла пострадать от прилета российской ракеты по Киеву.

Об этом Елена Кравец рассказала в интервью программе ЖВЛ.

К счастью, сама девушка не пострадала, как и практически не пострадало ее жилье. "Прилетела ракета в этот дом. Он не был разрушен, но… Это было на Лукьяновке весной. Мы понимали, что она там не останется", – поделилась она.

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По словам Кравец, ей тяжело было находится в Украине во время войны, но еще тяжелее было быть в Польше. Она сама добавляет, что ее психика не выдерживала. По словам Кравец, раньше вернулась ее дочь, которая по телефону рассказывала, как же классно дома, в Киеве.

"Один раз мы заходили в школу, я только берусь за ручку двери – и такой мощный взрыв. Ну такой он был мощный. Я понимаю, что у меня просто трусятся эти двери в руках, стекло завибрировало. Катя тогда впервые очень испугалась. Начала плакать. А Ваня, не знаю, откуда у него это, он просто: "Да ну, Катя, это волна, где-то взрыв". Даже я не могу сориентироваться, а в нем что-то мужское такое есть", – добавила Кравец.

Напомним, ранее украинская певица Джамала рассказала своим фоловерам в соцсетях о том, как ей стало плохо перед концертом в Польше. Оказалось, что певице даже пришлось вызывать "Скорую", ведь она могла только лежать.

Джамала полагает, что причиной резкого ухудшения ее самочувствия стала еда в аэропорту. "За 15 минут до выхода было вот так. Думала, как собраться. Поняла, что могу только лежать. Было плохо. Съела завтрак утром в аэропорту", – рассказала Джамала.

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