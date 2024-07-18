"На Молдову я очень зла!": жену певца Павлика в Молдове остановили полицейские

Катя Репяхова рассказала, почему впредь будет стараться обходить эту страну стороной.

https://stars.glavred.info/na-moldovu-ya-ochen-zla-zhenu-pevca-pavlika-v-moldove-ostanovili-policeyskie-10581605.html Ссылка скопирована

Катя Репяхова новости - жена Павлика пожаловалась на полицию Молдовы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова, блогерша, бизнесвумен, концертный директор и жена Виктора Павлика, почти месяц отдыхала у родных в Израиле. Возвращалась она через Молдову, и путь домой выдался не самым приятным.

Сперва Репяхову возмутили местные цены, которые, на ее взгляд, оказались чрезмерно высокими. "На Молдову я очень зла! Более 26 тысяч гривен – стоимость паркинга за 26 дней. Я считаю, что это использование нашего положения в своих целях. В следующий раз всеми силами я буду пытаться обходить эту страну", - решила Катя.

Однако позже ей предстояло столкнуться с новыми проблемами - ее дважды останавливали местные полицейские и намекали на взятку. Этот факт еще больше разозлил жену Павлика.

видео дня

"Два раза останавливала полиция. Все хотят взятку! Впервые — у нас не было виньетки (оплаты за проезд по автомагистралям - прим. редактора), во второй раз — полиция увидела в базе превышения скорости на 12 км в 2023 году. Они просто выпрашивают на лапу! Это ужас", - написала она в своем блоге.

Катя Репяхова новости - жена Павлика пожаловалась на полицию Молдовы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее популярная украинская актриса Анна Саливанчук получила серьезные травмы за границей. От боли она не могла вздохнуть, и за помощью ей пришлось в таком состоянии ехать в соседнюю страну.

Также Юлия Тимошенко удивила новым роскошным образом - она лишилась привычной косы, и показалась в дорогущем платье-вышиванке и с новой прической.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред