"На Молдову я очень зла!": жену певца Павлика в Молдове остановили полицейские

Екатерина Репяхова, блогерша, бизнесвумен, концертный директор и жена Виктора Павлика, почти месяц отдыхала у родных в Израиле. Возвращалась она через Молдову, и путь домой выдался не самым приятным.
Сперва Репяхову возмутили местные цены, которые, на ее взгляд, оказались чрезмерно высокими. "На Молдову я очень зла! Более 26 тысяч гривен – стоимость паркинга за 26 дней. Я считаю, что это использование нашего положения в своих целях. В следующий раз всеми силами я буду пытаться обходить эту страну", - решила Катя.
Однако позже ей предстояло столкнуться с новыми проблемами - ее дважды останавливали местные полицейские и намекали на взятку. Этот факт еще больше разозлил жену Павлика.
"Два раза останавливала полиция. Все хотят взятку! Впервые — у нас не было виньетки (оплаты за проезд по автомагистралям - прим. редактора), во второй раз — полиция увидела в базе превышения скорости на 12 км в 2023 году. Они просто выпрашивают на лапу! Это ужас", - написала она в своем блоге.
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